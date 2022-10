Scenariul macroeconomic actual continuă să fie volatil, investitorii confruntându-se cu o mulțime de evenimente ce creează volatilitate și care afectează perspectivele de evoluție ale piețelor de capital.

Într-un astfel de scenariu, apar adesea întrebări precum în ce putem investi în perioade incerte sau dacă mai merită să ne poziționăm pe un anumit instrument/clasă de instrumente.

Două dintre acestea sunt aurul și activele digitale, în special principalul reprezentat, Bitcoin.

Nu a trecut mult timp de când Bitcoin era numit „aurul digital”, mai este această comparație posibilă în prezent?

Piața metalelor prețioase, un sfârșit de an incert

Cumpărătorii văd potențialul unui raliu amplu pe piața metalelor prețioase la sfârșitul anului. Cu toate acestea, 2022 a adus o atitudine destul de posomorâtă pentru aur și argint, care au întâmpinat probleme în a câștiga tracțiune susținută.

Este adevărat că prețurile aurului și argintului s-au retras, pe măsură ce Rezerva Federală a lansat cea mai agresivă campanie de majorare a ratelor de dobândă din ultimele decenii, fapt ce a propulsat dolarul pe piețele valutare.

De asemenea, este adevărat că 2022 a fost un an istoric slab pentru majoritatea claselor de active.

Totuși, aurul a rezistat relativ bine. A scăzut cu aproximativ 6% în acest an în raport cu dolarul american, în timp ce a crescut în raport cu aproape toate celelalte valute importante ale lumii.

Fed va trebui să renunțe la majorările ratelor la un moment dat. Apoi, forțele inflației și slăbiciunea economică care indică recesiune s-ar putea mixa cu o scădere a dolarului, pentru a determina o apreciere a prețurilor metalelor prețioase.

Cu toate acestea, până în acest an, pe fondul unei scăderi record a obligațiunilor, a unei piețe bearish (de scădere) pentru acțiunile globale, a inflației de două cifre în Marea Britanie și a războiului în Europa, aurul a scăzut cu 5% de la începutul anului și aproximativ 17% de la maximele locale atinse în martie.

Piața a scăzut la cel mai mic nivel de peste un an la sfârșitul lunii septembrie la 1.615 USD, de unde încearcă să recâștige teren în momentul de față. De atunci, cotația a reușit să revină deasupra pragului psihologic de 1.700 USD.

Aurul și dolarul, influență reciprocă

În timp ce tensiunea geopolitică și inflația ridicată sunt considerate în general pozitive pentru prețul aurului, creșterea ratelor dobânzilor este dăunătoare pentru metalul prețios, arată analistul casei de brokeraj XTB România

Pe măsură ce dobânzile cresc, se apreciază și randamentul pe care investitorii îl pot obține din obligațiunile guvernamentale, precum cele emise de guvernul SUA.

Pe de altă parte, creșterea randamentelor acestei clase de active afectează popularitatea dolarului, care nu plătește dobândă, ducând la o creștere a costului de oportunitate cu deținerea aurului.

De asemenea, un dolar puternic a afectat cererea de aur. Orice investitor care nu câștigă dolari s-a confruntat cu costuri mai mari pentru a cumpăra aceeași cantitate de lingouri de aur.

Aurul este cotat în dolari americani, ceea ce a afectat cererea din partea cumpărătorilor externi, pe măsură ce dolarul american a câștigat teren.

La nivel global, peste 50% din cererea de aur vine din China și India.

Aprecierea puternică a dolarului american, ca urmare a tulburărilor geopolitice și de creștere a diferențialului de rată de dobândă între dolar și alte valute majore, a reprezentat un factor negativ pentru cumpărătorii externi de aur, explică analistul XTB Radu Puiu

Ar fi necesară o temperare a raliului dolarului american, urmată de o corecție înainte ca aurul să înceapă „să strălucească”.

Criptomonedele versus creșterea inflației

Aurul nu a oferit cea mai bună metodă de protecție împotriva inflației în ultimii doi ani, dar cu siguranță a depășit evoluția unui alt set de active cunoscut pe scară largă: activele digitale, în frunte cu principalul reprezentant, Bitcoin.

Unii investitori în criptomonede susțin că monedele virtuale reprezintă cea mai bună metodă de acoperire împotriva inflației, deoarece oferta sa este fixă.

Băncile centrale din întreaga lume sunt libere să mărească oferta de bani după bunul plac, iar minerii pot exploata mai mult aur, dar suma totală de Bitcoin și alte criptomonede este strict limitată.

Entuziaștii se referă adesea la Bitcoin drept „aur digital”. În realitate, performanța recentă a Bitcoin ca acoperire împotriva inflației a fost extrem de slabă.

De când inflația din SUA a început să accelereze în 2021, prețul monedei digitale a scăzut cu 47% YoY.

Războiul din Ucraina a influențat piața aurului

Războiul din Ucraina a condus inițial la creșterea prețului aurului, care a urcat de la 1.800 USD per uncie la începutul acestui an la 2.043,30 USD , pe data de 8 martie, cel mai ridicat nivel de la atingerea maximului istoric la peste 2.070 USD per uncie în august 2020.

Corecțiile de pe piețele de acțiuni și obligațiuni au ridicat aurul în fața investitorilor ce caută o modalitate de a-și păstra capitalul în timpul perioadelor agitate de pe piețele financiare.

Investițiile fondurilor tranzacționate la bursă de aur (ETF) au ajutat imaginea metalului prețului.

Acest tip de fonduri au înregistrat intrări de 269 de tone, echivalentul a 17 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2022, marcând cel mai ridicat volum trimestrial din al treilea trimestru din 2020.

Vânzările de monede de aur în primul trimestru ale Monetăriei SUA au atins cel mai ridicat nivel de după 1999, conform datelor de la Consiliul Mondial al Aurului.

Dar fluxurile s-au inversat în timpul celui de-al doilea trimestru, ieșirile nete totalizând 39 de tone, echivalentul a 2 miliarde de dolari.

Prețul aurului s-a retras la pragul de 1.800 USD în al doilea trimestru și a scăzut în continuare în al treilea trimestru, coborând sub 1.800 USD la începutul lunii iulie și atingând cel mai scăzut nivel din aprilie 2020 la 1.615 USD.

ETF-urile de aur au înregistrat ieșiri de 51 de tone în august, în valoare de 2,9 miliarde de dolari, marcând a patra lună consecutivă de ieșiri, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

Aurul, afectat direct de creșterea inflației

Aurul a fost o modalitate de protecție inconsecventă împotriva inflației, dar există și alte beneficii în a deține o cantitate mică de metal în portofoliu.

Din punct de vedere istoric, aurul a avut o corelație scăzută sau chiar negativă, atât cu acțiunile, cât și cu obligațiunile, ceea ce sugerează că oferă valoare ca instrument de diversificare.

Totuși, dacă analizăm dinamica recentă, începând din martie 2022, aurul și indicele american S&P 500 au avut o direcție comună a evoluțiilor, fapt ce sugerează că există un nivel de corelare.

Pe de altă parte, dacă analizăm și evoluția Bitcoin, principala criptomonedă a prezentat o corelație pozitivă cu piața de acțiuni din SUA, în special cu indicele tehnologic Nasdaq-100, începând din luna iulie a anului trecut.

Acest fapt anulează caracteristica de diversificare și de acoperire împotriva inflației, cel puțin până când se va observa o decuplare între piața de acțiuni și cele două clase de active.

Cererea de aur de la investitori, bănci centrale, companii de tehnologie și pentru sectorul de bijuterii este în creștere.

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, cererea globală de aur a crescut cu 12% de la an la an la 2.189 de tone în prima jumătate a anului 2022.

Prețul Bitcoin influențat de sancțiunile vestului împotriva Rusiei

Adoptarea Bitcoin de către guverne și companii rămâne o întrebare importantă, iar teza „aurului digital” propusă de susținători s-a confruntat cu critici dure după ce Tesla a vândut 75% din participațiile sale în al doilea trimestru al anului 2022.

Entitățile mai mari care cumpără sau vând Bitcoin au mutat întotdeauna atenția asupra cât de aproape sunt țările de utilizarea criptomonedelor ca metodă de stocare a valorii.

În prezent, prețul mediu de achiziție al deținerilor de Bitcoin din El Salvador este de 45.000 USD, ceea ce îl face o investiție destul de neprofitabilă.

O altă problemă cu care se confruntă spațiul activelor digitale este lipsa de reglementare și tot mai multe măsuri ce pot fi impuse pentru limitarea folosirii acestor instrumente.

Cel mai recent exemplu este introducerea de restricții ca metodă de „pedeapsă” asupra Rusiei.

Astfel, ca parte a celei de-a opta runde de sancțiuni împotriva Rusiei, Uniunea Europeană a impus o interdicție generală a tuturor serviciilor de criptomonede către întreprinderile rusești.

Un comunicat de presă al Comisiei Europene publicat joi menționa că „interdicțiile existente asupra activelor cripto au fost înăsprite prin interzicerea tuturor portofelelor, conturilor sau serviciilor de custodie pentru cripto-active, indiferent de valoarea portofelului”.

Plafonul inițial, stabilit în aprilie, le-a permis acestor companii să deservească în continuare portofele din Rusia care nu conțin mai mult de 10.000 de euro.

Din punct de vedere istoric, Bitcoin tinde să scadă în fiecare septembrie, pierzând teren în acea lună pentru fiecare an din 2016 – iar 2022 nu s-a dovedit a fi o excepție.

Cel mai mare activ digital a încheiat luna în scădere cu 2%, la aproximativ 19.750 USD.

Conform unei analize realizate de JP Morgan, Bitcoin are cel mai mare randament proiectat pentru anul viitor dintre clasele de active, inclusiv acțiuni globale, obligațiuni guvernamentale, obligațiuni corporative, imobiliare, capital privat și fonduri mutuale.

Randamentul proiectat este de 38%. Comparativ, se preconizează că acțiunile globale vor crește cu 20% în aceeași perioadă.

Dintre același grup de active, Bitcoin are de departe cea mai mare volatilitate estimată, aproape 84%, comparativ cu 15% pentru acțiuni, potrivit analiștilor de la JP Morgan.

Prin urmare, raportul risc-câștig continuă să fie ridicat în cazul investițiilor în criptomonede, aspect care ar putea frâna din avansul adopției în rândul celor cu o aversiunea mai ridicată față de risc, este concluzia casei de brokeraj XTB România.