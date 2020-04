Este vorba despre PLx 10/2019 (pentru modificarea. Legii nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite) si PLx 132/2020 (pentru suspendarea rambursarii creditelor).

In acest moment, in ciuda eforturilor si argumentelor aduse Guvernului de asociatiile consumatorilor utilizatori de servicii financiare, multi romani continua sa nu fie protejati de efectele devastatoare ale pandemiei de coronavirus. Este vorba in principal despre toti beneficiarii de credite care au restante la plata acestora, dar si de numerosii romani care se afla in diverse faze ale recuperarilor de creante si ale procedurilor de executare silita.

“In aceste clipe grele pe care le traverseaza intreaga societate romaneasca, trebuie sa ne aratam cu totii solidaritatea cu categoriile sociale cele mai defavorizate, fie ca este vorba de batrani, de bolnavi, de someri, de cei care se confrunta cu dificultati financiare grave”, spune presedintele AURSF.

Familiile „vor putea spera la mai bine”

„Domnilor deputati din toate formatiunile politice, stimati reprezentanti ai minoritatilor nationale, atunci cand veti vota legile de protectie a consumatorilor utilizatori de servicii financiare, ganditi-va cate drame vor putea fi evitate prin votul dumneavoastra PENTRU, cate familii de romani deznadajduite vor putea macar sa spere la mai bine si cate fete de copii vor zambi in loc sa planga”, a adăugat Alin Iacob, presedintele AURSF.

AURSF reaminteste ca a fost prima asociatie a consumatorilor utilizatori de servicii financiare care a cerut Guvernului, inca din data de 16 martie 2020, adoptarea de masuri urgente care sa vina in sprijinul celor care nu isi pot permite rambursarea ratelor la credite, a celor aflati in proceduri de recuperare a creantelor provenite din neplata la termen a datoriilor, precum si a celor aflati in diverse faze ale executarilor silite.

Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a fost infiintata in toamna anului 2013, pentru a veni in sprijinul consumatorilor utilizatori de servicii financiare si este membra a Federatiei Europene a Utilizatorilor de Servicii Financiare (Better Finance), iar din aprilie 2016 presedintele AURSF este membru al Board-ului organizatiei.