Legea introduce măsuri de protecție pentru consumatori în relațiile cu instituțiile financiare nebancare și firmele de recuperare de creanțe. Aceasta stabilește reguli pentru limitarea dobânzilor excesive și pentru gestionarea cesiunii de creanțe.

Deputații din Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România și alții neafiliați au contestat actul normativ la Curtea Constituțională. Pe 11 iulie, CCR a respins cu unanimitate obiecția de neconstituționalitate, considerând că legea este conformă cu Constituția, în contextul criticilor aduse.

Legea stipulează că dobânda anuală efectivă (DAE) pentru creditele ipotecare nu poate depăși cu mai mult de 8 puncte procentuale dobânda de referință BNR.

În cazul creditelor de consum, DAE nu poate depăși cu mai mult de 27 puncte procentuale dobânda BNR.

Actul normativ prevede că dacă DAE-ul sau costul total al creditării pe zi sau valoarea totală plătibilă de consumator sunt mai mari decât plafoanele stabilite, ele vor fi reduse.

De asemenea, poate fi depusă prin intermediul unei asociații de consumatori.

Dacă cererea de revizuire amiabilă a contractului este refuzată sau dacă răspunsul întârzie mai mult de 45 de zile, consumatorul poate solicita instanței să adapteze contractul.

Efectele contractului se suspendă pentru consumator doar după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului confirmă depășirea plafoanelor stabilite.

„Constituie practică comercială incorectă şi se sancţionează conform Legii nr. 363/2007 următoarele: a) stipularea şi utilizarea de dobânzi excesive sau de clauze privind valoarea totală plătibilă de către consumator care determină depăşirea plafoanelor maximale de costuri; b) stipularea şi utilizarea de dobânzi penalizatoare care depăşesc totalul sumei acordate cu titlu de împrumut sau de credit; c) stipularea şi utilizarea de dobânzi asupra sumelor care conţin dobânzi sau ascunderea cu rea-credinţă de dobânzi şi anatocisme sub alte denumiri de costuri sau sub stipulaţii destinate reglementării altor aspecte ale raporturilor juridice cu consumatorii; d) utilizarea de comisioane, speze, prime sau alte accesorii ale creditului, cu intenţia de ascundere a dobânzilor excesive”, prevede legea.