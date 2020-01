Ordonanța 114 a creat la finalul anului 2018 un adevărat cutremur financiar, iar pierderile fondurilor de investiții au fost pe măsură. Chiar la acea dată, mai mulți analiști financiari au tras nenumărate semnale de alarmă.

Fostul ministru de Finanțe, Ionuț Popescu, analist economic și fost redactor șef al revistei Capital, explică ce randament au fondurile de pensii private.

„Să revenim puțin la Pilonul doi de pensii, despre care guvernul ne spune că e speranța românilor care vor ieși la pensie, că acolo trebuie virați mai mulți bani! Să vedem ce performanțe au avut aceste fonduri în 2018, unde avem date definitive. Cu procente, cifre, fără păreri, fără lozinci!

Pe ansamblu, în 2018, an în care România a avut o creștere economică de peste 4%, în care statul s-a împrumutat la dobânzi de 4-5% (fondurile plasează mulți bani în obligațiuni de stat), ei, ce credeți, ce randament au avut fondurile de pensii? MAI PUȚIN DE 1%!!! Adică, mult sub rata inflației! Deci banii celor care contribuie la aceste fonduri s-au înmulțit cu mai puțin de 1%! Dacă luăm în calcul faptul că inflația a fost în 2018 de 4,6%, înseamnă că toți cei care au bani la aceste fonduri au avut de pierdut în 2018! Acestea sunt cifrele! Vi se pare scandalos? Să ne imaginăm ce se va întâmpla în anii în care creșterea economică se va reduce la 1-2% iar dobânzile la obligațiunile de stat vor merge spre zero?

Stați să vedem cum au evoluat profiturile firmelor care administrează aceste fonduri! Ei, bine, administratorii de fonduri au avut un 2018 absolut minunat! Administratorii Pilon II au avut în 2018 marje de câștig cuprinse între 29% şi 44%. Frumos, elegant, cât de cât?

Poate exista o afacere mai frumoasă pe planeta asta? Hai, că procentele sunt înșelătoare, să vorbim despre cifre concrete: fondurile administrau în 2018 vreo 55 miliarde lei care au produs pentru depunători 165 milioane lei! Atât s-a putut! 55 miliarde au produs 165 milioane! Ce venituri au avut administratorii acestor fonduri în 2018? Ei, aici a mers mult mai bine treaba: „Veniturile totale ale administratorilor au însumat peste 484 mil. lei în 2018, cu 12,5% mai mult decât în 2017”.

Adică, administratorii de fonduri au pe mână 55 miliarde lei, au obținut pentru depunători un câștig de 165 milioane, iar pentru această performanță ei au încasat 484 milioane lei!!! Poate exista în tot Universul o afacere mai minunată decât aceea de a fi administrator de fonduri? Are dreptate Florin Cîţu, trebuie majorată rapid contribuția la Pilonului 2! Acolo este salvarea!

Eu le propun tuturor celor care vor să se convingă singuri ce randament au avut banii pe care ei i-au cedat la Pilonul 2, să ceară administratorului exact situația contului lor! Acolo va vedea fiecare exact cât a contribuit și cu cât s-au înmulțit banii ăia!,” a scris Ionuț Popescu, pe contul său de Facebook.

Pilonul II in 2019, cel mai bun randament din ultimii 9 ani

În urma acestor informații, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania a venit cu o reacție și a prezentat situația banilor din conturile de pensii administrate privat.

Astfel, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii au realizat în 2019 un randament mediu de 11,8%, cea mai bună performanță din ultimii 9 ani, pe fondul recuperării deprecierilor cauzate de efectele OUG 114/2018 în economie și pe piețele financiare, precum și evoluțiilor peste așteptări ale Bursei de Valori de la București.

Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) și până la finele anului 2019 a fost de 154%, adică un randament mediu anualizat de 8,35% pentru toată perioada de funcționare a Pilonului II. Acest indicator este cu mult peste rata totală inflației din perioada analizată (41,8%), respectiv rata medie anualizată a inflației pentru exact aceeași perioadă (3,05%).

Din cele 13 miliarde de euro administrate de Pilonul II la finele anului 2019, peste 2,6 miliarde de euro (12,6 miliarde de lei) reprezintă câștigul net obținut din investiții, exclusiv pentru cei peste 7,4 milioane de români care contribuie la acest sistem. Această sumă este netă de toate comisioanele de administrare percepute, care în prezent sunt printre cele mai competitive la nivel european, în urma modificărilor operate în legislație în ultimul an.

OUG 114/2018 a produs scăderi severe ale piețelor financiare din România

Performanțele fondurilor de pensii, în România și în lume, vor avea întotdeauna o anumită volatilitate, ele reflectând îndeaproape evoluția piețelor financiare și a economiei în ansamblu, pentru o structură de active reglementată. Mai mult, aceste evoluții sunt puternic influențate nu doar de mediu economic, ci și de deciziile politice. Un astfel de moment a fost adoptarea la finele lunii decembrie 2018 a OUG 114/2018, care a produs scăderi bruște și severe ale piețelor financiare din România, inclusiv a Bursei de la București, unde fondurile de pensii au investiții semnificative.

În acest context, randamentul cumulat al Pilonului II a pierdut aproape 4 puncte procentuale în mai puțin de 2 săptămâni la finalul 2018. Acesta a fost motivul pentru care anul 2018 a fost singurul an de la înființarea Pilonului II când randamentul la nivelul unui an a fost sub rata inflației. De aceea, orice analiză care se concentrează exclusiv pe anul 2018 și ignoră complet rezultatele istorice cumulate excepționale ale fondurilor de pensii este profund incorectă și va duce invariabil la concluzii greșite.

Chiar dacă performanța fondurilor de pensii se judecă exclusiv pe termen lung, graficul de mai jos prezintă performanța și inflația anuale tocmai pentru a arată că până și în urma unei astfel de analize atipice, performanța fondurilor de pensii raportată la inflație este una excepțională.

Peste 2 milioane de români au deja 10.000 de lei în conturi

APAPR a prezentat bilanțul activității membrilor săi pentru anul 2019, conform căruia 2,1 milioane de participanți la Pilonul II de pensii private dețin în acest moment peste 10.000 RON în conturile personale din fondurile de pensii.

De asemenea, economiile a peste 850.000 de români au depășit suma de 20.000 de lei în contul lor de pensie administrată privat, se mai arată în comunicatul APAPR.

