Miercuri, 23 noiembrie 2022, Serbia și Kosovo au ajuns la un acord comun în legătură cu plăcuțele de înmatriculare folosite în nordul Kosovo, unde predomină comunitatea sârbă, subiect care a stârnit dispute de aproape doi ani de zile.

„Avem o înțelegere! Sunt foarte încântat să anunț că negociatorii șefi ai Kosovo și Serbiei, prin medierea UE, au convenit asupra măsurilor pentru a evita escaladarea ulterioară și pentru a se concentra pe deplin pe propunerea de normalizare a relațiilor lor. Serbia va înceta eliberarea plăcuțelor de înmatriculare cu denumirile orașelor din Kosovo, iar Kosovo va înceta acțiunile ulterioare legate de reînmatricularea vehiculelor.

Voi invita părțile în zilele următoare pentru a discuta pașii următori. Mulțumesc Miroslav Lajčák (reprezentantul special al UE pentru dialogul Belgrad-Pristina și alte probleme regionale din Balcanii de Vest) și părților implicate în această muncă grea. Vom discuta următorii pași în cadrul propunerii noastre de normalizare a relațiilor dintre cele două părți”, a anunţat şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, pe contul său de Twitter, după ce Serbia și Kosovo au ajuns la un acord comun la Bruxelles, fiind mediate de către Uniunea Europeană (UE).

Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.

We have a deal!

Serbia will stop issuing licence plates with Kosovo Cities’ denominations & Kosovo will cease further actions related to re-registration of vehicles.

I will invite the parties in the coming days to discuss next steps

I thank EUSR @MiroslavLajcak & the Parties for the hard work.

