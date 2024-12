Mircea Toma de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a înființat în anul 1996, împreună cu Călin Georgescu, Asociația „Delta Dunării”.

Scopul ei era să promoveze libertatea de gândire și creație, o educație modernă, schimbul liber de opinii și informații, dar și tradițiile și valorile poporului român, respectând principii umanitare și democratice.

Din asociație lor făceau parte și câțiva masoni, care erau implicați și în Loja „Delta Dunării”. Anterior, un moment important pentru această lojă, inclusiv pentru Călin Georgescu, a fost participarea, pe 24 ianuarie 1993, la o ceremonie numită „aprinderea luminilor”, desfășurată în Sala Oglinzilor de la Casa Vernescu, București.

Când a fost întrebat de jurnaliștii de la DeFapt.ro despre aceste evenimente, Mircea Toma a confirmat că a fondat asociația „Delta Dunării” împreună cu Călin Georgescu. Totuși, el a spus că nu-și mai amintește detalii despre contextul și motivele exacte pentru că a participat la înființarea a aproximativ 14 asociații.

„Cred că a fost cândva. A fost în epoca aceea din anii ’90 și ceva.

Am ajutat la nașterea societății civile din răsputeri. Am făcut parte din 14 asociații. Confirm cu sufletul deschis că am fost membru fondator”, a afirmat Mircea Toma.