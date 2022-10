Viceprimarul din Cluj Napoca, Dan Tarcea, a anunțat că orașul urmează să investească 200 de milioane de euro până în anul 2030 pentru a-i convinge pe clujeni să revină la rețeaua de termoficare centralizată. Până atunci însă, primăria orașului le-a interzis dezvoltatorilor să mai monteze centrale termice individuale de apartament în cazul în care imobilul are mai mult de șase apartamente.

Ce alternative au clujenii în acest caz

„Au trei alternative, fie pun centrală pe bloc, fie pun centrală pe scară sau se conectează la sistemul centralizat, evident acolo unde există sistem centralizat. Nu este abuzivă. Este pentru reducerea poluării.

Noi am avut această Hotărâre de Consiliu Local și am făcut modificarea în Planul Urbanistic General în care am impus această condiție, după care a venit și Guvernul prin Ministerul Mediului care a întărit această chestiune și a dus mai departe lucrul ăsta”, a spus Tarcea, transmite Știri de Cluj.

De asemenea, viceprimarul a punctat că cei care folosesc sistemul de termoficare centralizat au facturi mai mici decât cei care au montate centralele individuale.

„Direcția este foarte clară. Europa merge în această direcție. Pe de altă parte, nu este suficient doar să fii conectat la un sistem centralizat sau să ai o centrală pe scară sau pe bloc. Evident că nu-l putem obliga pe om și nici nu vrem să se conecteze la sistemul centralizat. Asta va trebui să devină o decizie personală, după ce o să vadă că el plătește mai mult decât vecinul care e conectat la sistemul centralizat”, a spus viceprimarul.

Facturile la energie și gaze ar putea crește la iarnă

Amintim faptul că, având în vedere criza la energie și gaze, specialiștii se așteaptă la o creștere a prețurilor la utilități în această iarnă. În acest sens, PNL a propus ca facturile să se calculeze nu doar pe baza consumului de anul trecut, ci a mediei consumului din aceeași perioadă a ultimilor trei ani.

O reacție în acest sens a venit din partea lui Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă. El a prezentat câteva detalii referitoare la consumul de energie, dar și cu privire la aplicarea legii.

„Consumul mare nu înseamnă că ești din start bogat, dacă trebuie să-ți încălzești casa, să-ți prepari apa caldă pentru a putea să ții o gospodărie înseamnă un consum mai mari de 300 kwh și asta nu înseamnă neapărat că ești și bogat – este o greșeală făcută prin filosofia de aplicare a acestei legi. Probabil că 1 milion de consumatori nu vor beneficia de nicio prevedere, deși nu sunt bogați”, a spus acesta.