Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, susține că rechemarea este doar o formă de verificare a infanteriștilor.

Chemat să apere Flancul Estic al NATO la 57 de ani, deși e grav bolnav

Traian Anghel, fost militar în termen, la vânători de munte, a fost chemat de Armata Română, la infanterie, pentru a apăra Flancul Estic al NATO, deși are 57 de ani și este bolnav cronic, suferă de aritmie și e hipertensiv.

Deși în ordinele de chemare sunt instrucțiuni precise legate de adeverințe și fișe medicale, reprezentanții centrului militar nu le verifică, conform spuselor sale.

Traian Anghel a făcut armata, la termen redus, înainte de 1989, la arma vânători de munte. După terminarea serviciului militar obligatoriu de nouă luni, acesta a fost în rezervă cu gradul de sublocotenent, adică ofițer.

Zeci de bărbați sunt chemați la ordin la Centrul Militar Județean din Brăila

În ordinul de chemare, Ministerul Apărării îi oferă lui Traian Anghel trei săptămâni să confecționeze un „dosar cu șină” care să cuprindă: cartea de identitate, livretul militar, adeverință de salariat și o „adeverință medicală semnată și parafată de medicul de familie, din care să reiasă toate afecțiunile pe care le-am avut și pe care le am în prezent”, a spus acesta, într-o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului Nicolae Ciucă.

Pe 27 ianuarie, Traian Anghel a intrat în Curtea Centrului Militar Județean Brăila.

„Acolo am găsit circa treizeci de bărbați, cu vârste între 35 și 43 de ani. Mi-am dat seama că au venit pentru același lucru pentru care am fost chemat și eu, așa că m-am așezat la coadă”, a scris acesta în scrisoarea pentru premierul român.

De asemenea, el a adăugat că sute de persoane din regiunea Galați-Brăila au primit astfel de ordine de mobilizare, recent.

România se pregătește de război?! Ce se întâmplă între Rusia și Ucraina?

Traian Anghel susține că ordinele de mobilizare au legătură cu un posibil război între Rusia și Ucraina.

„Am întrebat de ce am fost chemat, având 57 de ani, iar unii dintre colegii, prietenii și cunoscuții mei, toți mai tineri decât mine, dar și alții cu vârste egale sau apropiate, nu au fost chemați. La rândul lui, gradatul m-a chestionat în legătură cu arma la care am efectuat stagiul militar.

I-am spus și, râzând (nu am înțeles de ce…), mi-a spus că arma respectivă este asimilată infanteriei. Fără să mai întreb altceva, am înțeles că în această etapă a conflictului supra-național din care România face parte, numai infanteriștii în rezervă primesc ordine de chemare pentru o eventuală mobilizare”, a adăugat acesta.

Soldații și gradații pot fi mobilizați până la 55 de ani

Conform Legii nr 446 din 30 noiembrie 2006 (actualizată), rezerviștii – soldați și gradați – se țin într-o clasă de evidență până la 55 de ani. De altfel, legislația actuală nu face nicio precizare legată de vârsta până la care pot fi mobilizați rezerviștii cu grad de ofițer.

„Nici nu s-au uitat pe fișa medicală. Am înmânat dosarul și mi-au dat ordinul de mobilizare pentru război. Nu am înțeles de ce am fost obligat să alerg dintr-o parte în alta, trei săptămâni, să obțin adeverințe și fișe medicale, din moment ce nu s-a uitat nimeni pe ele.”, a spus Traian Anghel, dezamăgit că starea de sănătate a oamenilor este ignorată.