AFM a aprobat noi dosare de finanţare în Programul Rabla

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat joi, 9 februarie 2023, 812 de dosare noi de finanţare pentru 1.487 de autovehicule şi 43 de motociclete în cadrul Programului Rabla.

Potrivit unui comunicat de presă, Comitetul de Avizare al AFM a avizat 809 de dosare pentru 1.464 autovehicule şi 43 motociclete şi trei contestaţii pentru 11 autovehicule. În plus, au primit acceptul de finanţare trei dosare pentru 23 autovehicule 100% electrice și au fost aprobate 11 contestaţii pentru 28 autovehicule, dintre care 26 pur electrice şi două electrice hibride.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe au fost publicate pe site-ul instituției.

Bugetul AFM a fost dublat

Vă amintim că, marți, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a anunțat că bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi de 10 miliarde de lei în acest an, adică dublu faţă de buget alocat în 2022. Așadar, vor fi mai mulţi bani pentru Programul Rabla.

„Față de anul trecut, am dublat bugetul AFM! Știm că lucrăm bine când un număr cât mai mare de cetățeni se bucură de programele AFM, sistemul nu se prăbușește, bugetul aprobat nu se epuizează repede, procesăm toate dosarele la timp și începem programele aprobate. Am promis că vom reforma Administrația Fondului pentru Mediu când am preluat conducerea Ministerului Mediului. Am început procesul, anul acesta vom descentraliza programul local de casare a mașinilor vechi.

Dar știm foarte bine că reformele nu sunt suficiente, că trebuie mărit bugetul pentru ca tot mai multe persoane să devină beneficiare ale acestor programe. În acest an, bugetul AFM este dublu față de anul trecut: 10 miliarde de lei față de 5 miliarde de lei cât era în 2022.”, a scris, marți, Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.