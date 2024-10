Cu toate acestea, cei trei nu s-au concentrat numai asupra evenimentelor naționale. Ei și-au îndreptat privirile și la neînțelegerile care s-au declanșat între Ursula von der Leyen și Viktor Orban. Totul a pornit, după cum a explicat Robert Turcescu, în urma deciziei luate de premierul ungar de a oferi mai ușor vize rușilor și belarușilor. Motivul pentru care s-a ajuns la acest lucru a fost lipsa forței de muncă din Ungaria.

Reacția Ursulei von der Leyen

Jurnalistul Robert Turcescu a spus că în urma deciziei adoptate de premierul Ungariei, Viktor Orban, Ursula von der Leyen a avut o reacție în fața întregului plen al Parlamentului Europene. El a mai spus că acest lucru ar fi putu fi făcut în privat.

Mai apoi, scriitorul Octavian Hoandră a declarat că a spus în repetate rânduri că s-au organizat degeaba alegeri, pentru că jocurile s-au făcut deasupra țărilor, iar Ursula este iar la putere.

În privința lui Orban, el a declarat că îi poartă respect.

„El are tot dreptul. Este ales prim-ministru al Ungariei și este responsabil de ceea ce face țara sa. Este dreptul lui să aleagă ce poziție vrea. Asta ca și la noi, cu Curtea Constituțională. Dacă este unul absurd și face elogii legiunii, este un om absurd. Dar eu îmi aduc aminte că orice om, conform Constituției și a României, și a Europei, are dreptul la libertatea cuvântului. De ce trebuie faultat când el are o altă părere. Există posibilitatea să existe păreri diferite. Nu se știe. Are dreptate Orban, nu cunoaștem cum se va termina această situație”, a explicat Octavian Hoandră.

Încrederea în Europa

Octavian Hoandră a mai adăugat că încrederea în puterea Uniunii Europene și în modul în care a fost proiectată se duce.

„Nu mai e nimic din ceea ce părinții Europei creștine, pentru că era un proiect creștin, nimic nu mai este. Totul este despre decarbonificare, despre verde, uciderea oilor, distrugerea agriculturii. Asta vrea Europa? Orban spune, și eu sunt de acord cu el, că s-ar putea să nu fie bine. Hai să luăm în calcul și asta. Mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist, spunea Decartes. Nu ai cum să nu te îndoiești”, a mai declarat Octavian Hoandră.

El a adus în atenție și situația Germaniei, care se află în al doilea an de recesiune. Iar, după cum a evidențiat el, acest lucru se întâmplă din cauza politicilor Uniunii Europene.

Jurnalistul Bogdan Comaroni a mai specificat că toate aceste întâmplări din Parlamentul European arată un război care există în acest moment în Uniunea Europeană. Este vorba despre șefa Comisiei și reprezentantul Ungariei. El a mai adăugat că acum Ungaria deține președinția rotativă a Consiliului Europei.

„Din punctul acesta de vedere este vorba despre un atac la un reprezentant care este practic superior șefei Comisiei”, a mai declarat Bogdan Comaroni.

