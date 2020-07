Atenție români! Guvernul Orban va adopta săptămâna viitoare un proiect de lege pentru a menține izolarea la domiciliu și carantina, în cazul contactului cu un pacient infectat cu coronavirus. Informația a venit chiar de la premierul Ludovic Orban, care a anunțat acest lucru la Digi24.

Legea ar veni în contextul în care cei de la Curtea Constituțională au luat decizia ca pacienții testați pozitiv cu noul coronavirus să nu mai poată fi ținuți în spital, carantină sau izolare fără acordul lor. Prim-ministrul Orban a criticat decizia Curții Constituționale, arătând efectele ei: pacienții pot fi externați la cerere, iar autoritățile nu mai pot aplica măsura carantinării sau izolării la domiciliu.

Până când măsurile vor fi reglementate prin lege, Ludovic Orban le recomandă cetățenilor să respecte regulile de siguranță sanitară, pentru a nu crește numărul infectărilor cu noul coronavirus.

„Aceste reguli sunt pentru a se proteja pe sine și pentru a-i proteja pe ceilalți. Atâta timp cât ai fost într-o zonă cu risc maxim sau ai fost în contact cu o persoană care a fost diagnosticată ca fiind infectată cu COVID, în urma anchetei epidemiologice se constată lucrul acesta, e posibil să fii infectat. Trebuie să stai în izolare la domiciliu, asta e cererea mea, recomandarea mea, rugămintea mea personala către toți cetățenii, să nu ţină cont de deciziile Curţii Constituţionale”, a spus Orban.

Când să ne așteptăm la doilea val al pandemiei

În plus, premierul a vorbit și despre cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus. Orban susține că nici măcar nu s-a terminat primul val al pandemiei.

„Haideți să fim cinstiți. Predicțiile care au fost făcute, inclusiv de specialiști, de epidemiologi, sunt niște predicții care nu au putut anticipa pentru că nu se cunoaște absolut orice despre acest virus. Ce se știe e că este un virus destul de… care suferă mutații, care are niște evoluții care, poate, nu pot fi anticipate. Noi ce am făcut? Noi am aplatizat curba de infectare. Asta am făcut. (…) Deci, la noi, riscul de import al cazurilor de COVID a fost un risc foarte mare, pe lângă transmiterea comunitară. Deci noi a trebuit să luăm aceste măsuri, și le-am luat, pentru a împiedica o creștere explozivă a numărului de cazuri care să ducă la depășirea capacității de tratare de către infrastructura de sănătate din România”, a spus premierul, conform Digi24.

Pe de altă parte, președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat că măsurile care vizează restrângerea unor drepturi, precum internarea obligatorie, trebuie să fie luate prin lege și nu prin ordin al ministrului sănătății. El spune că pentru internarea obligatorie România are reglementări doar în domeniul penal, nu și în cel sanitar.