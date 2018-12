Atenție imagini șocante! Au șocat întreaga Romania spunând că e arta! Ce fac autoritățile

Mai mulţi oameni şi-au exprimt dezacordul şi indignrea faţă de lucrările expuse, dar în special din cauza unei lucrări numite „Sex with God“, reacţiile au fost extrem de agresive.

Într-o posatre pe facebook, Tudor-Tim Ionescu, consilier ALDE la Primăria Capitalei, s-a arătat extrem de revoltat de această expoziţie.

,,Am fost să verific personal aşa zisa expoziţie de artă Baraka artist din centrul vechi în Bucureşti la Atelier 35. Acolo mă aşteptam să văd butaforia de vulpe / câine jupuit şi spânzurat pe care eu nu o consider artă ‼️. Nu mică mi-a fost surprinderea şi revolta să văd că în acel cilindru sunt păsări vii !(nu am văzut aerisire).” scrie acesta pe facebook.

De asemenea, consilierul a explicat şi ce a reuşit să facă poliţia în acest sens.

,,Fiind un spaţiu privat, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti a făcut tot ce a putut pentru a-i convinge să scoată acest exponat...Dar nu au reuşit după o oră de negocieri decât să fie acoperite vitrinele ca să nu se mai vadă de afară "artă" care poartă denumirea "sex cu Dumnezeu", a scris mai departe în postare, Tudor-Tim Ionescu

Totodată, el s-a arătat extrem de indignat şi din cauza altor lucrări care au fost expuse.

,,De asemenea, uitându-mă pe pozele "artiştilor" am văzut promovarea pedofiliei prin copii mici în faţa cărora stau diavoli de 2 metri cu penisul erect, am văzut o svastica tunsă pe spatele unui câine, am văzut un şobolan mort ţinând o cruce într-un borcan şi am văzut un căţel suspendat de lăbuţele din faţă ceea ce poate duce la ruperea acestora. Părerea mea e că de la astfel de comportamente, la violenţa împotriva animalelor urmată de violenţa împotriva oamenilor nu este decât un pas,” a mai scris consilierul pe Facebook.

