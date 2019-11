Liderul PSD a spus că „dictatorul de la Cotroceni” vrea un nou mandat dar dacă vrea binele țării „să meargă la vot și să voteze Viorica Dăncilă”.

„De la Timişoara îi spun candidatului Iohannis că, dacă vrea binele acestei ţări, să meargă la vot şi să voteze Viorica Dăncilă (…) Decât înalt ca bradul şi leneş, mai bine buturuga mică care răstoarnă carul mare”, a declarat Viorica Dăncilă la adunarea electorală de la Timișoara.

Dăncilă a adăugat că jignirile nu o sperie pentru că limbajul violent este „atributul oamenilor slabi”, care nu au argumente. Aceasta a menționat că în ceea ce o privește, a rămas același om iar adversarii ei politici au fost cei care au împărțit România în două.

„Când am intrat în Consiliul Judeţean am văzut exponenţii lui Iohannis, pe iohaniştii care strigau foarte tare ‘hoţii’. Am vrut să le spun ‘duceţi-vă la Cotroceni, că el are case, sau mergeţi la Barna, că el are probleme cu fondurile europene’. Eu, Viorica Dăncilă, nu am afaceri cu statul, nu am niciun schelet în şifonier. Au strigat apoi ‘mincinoasa’. Am vrut să-i trimit tot acolo, pentru că oricâte minciuni au spus ei, eu am spus şi voi spune numai adevărul. Am văzut nişte oameni disperaţi, care jigneau”, a afirmat Viorica Dăncilă vineri seara, la întâlnirea cu membrii PSD din judeţul Timiş.

„Am mers de fiecare dată înainte, nu m-au speriat jignirile, ei au jignit, eu am luat decizii bune pentru oameni. Dar ce m-a îngrjorat e ura şi răzbunarea. Dictatorul de la Cotroceni ştie acest lucru, de aceea vrea să fie din nou preşedinte. Vrea Parlamentul meu, vrea Guvernul meu şi acum vrea comisarul meu. Candidatul Iohannis a împărţit România în două, România lui si guvernul lui şi România noastră a tuturor”, a spus Dăncilă.

De dimineaţă Viorica Dăncilă a fost întâmpinată la intrarea în Palatul Administrativ de un grup de circa 20 de protestatari care au huiduit-o. Protestatari au strigat ”Mincinoasa” şi ”Analfabeta” în momentul în care aceasta a ajuns. Oamenii aveau pancarte cu mesaje împotriva PSD, dar şi o găleată plină cu pietre.

