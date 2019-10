La aproape două ore după ce a fost anunţat oficial rezultatul moţiunii de cenzură, premierul demis Viorica Dăncilă a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a lăudat, din nou, rezultatele unei guvernări eficiente şi orientate spre români. Dăncilă speră, pentru binele României, ca în perioada următoare să nu ajungem să retrăim vremurile guvernării PDL. Liderul social-democrat îi cere acum lui Klaus Iohannis, “artizanul acestui haos”, să numească cât mai repede un guvern capabil.

“Mulțumim cetățenilor care ne-au acordat încrederea în 2016 și mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au stat alături pe durata acestui mandat. Am guvernat pentru oameni, pentru România și pentru mai bine. Așa cum am mai spus, nu am avut o guvernare perfectă, dar am avut o guvernare cu rezultate, o guvernare eficientă, orientată spre români și bunăstare, spre măsuri de sprijin pentru toate categoriile sociale și progres economic pentru țară.

Am guvernat mai bine decât guvernele de dreapta și așa o vom face de fiecare dată când vom avea acest mandat. Noi nu ne-am bătut joc de oameni niciodată, nu le-am tăiat veniturile, nu i-am discriminat și nu i-am aruncat în sărăcie. Îmi doresc, spre binele acestei țări, să nu ajungem să retrăim vremurile guvernării PDL.

Respectăm decizia Parlamentului de astăzi și așteptăm propunerea de guvern și un program de guvernare serios și coerent. Îi cer președintelui Iohannis, artizanul acestui haos, să numească rapid un guvern capabil, dacă are de unde.

Partidul Social Democrat își va continua lupta pentru români, își va urmări proiectul pentru țară și va lupta, în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru ca această alianță a nepriceperii, a austerității și a oportunismului să nu ajungă să facă României tot răul de care e în stare.

PSD nu e o opoziție facilă și o vor simți curând. Să îi vedem la treabă! Așteptăm astăzi formula guvernamentală și programul de guvernare!”

