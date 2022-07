După ce armata rusă s-a retras oficial de pe Insula Șerpilor, pe rețelele sociale au apărut deja fotografii făcute din elicopterele rusești care au efectuat evacuarea forțelor invadatoare.

„După cum se poate observa, a fost abandonat un sistem antiaerian Panțir-S1; este probabil și alte echipamente”, a scris duminică Ukraine Weapons Traker, un cont public de pe Twitter, care urmărește războiul din Ucraina.

#Ukraine: Interesting images taken from Russian Helicopters during the hurried evacuation from the (in)famous Snake Island in the Black Sea on June 29th.

As can be seen, a Pantsir-S1 SAM system was abandoned; other equipment is also likely. pic.twitter.com/upA5C2gINW

