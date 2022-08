Apare o nouă pensie. În urma unui acord dintre Ierusalim și București, în jur de 7.000 de supraviețuitori ai Holocaustului, ar urma să o primească.

Potrivit The Times of Israel, acordul semnat între cele două părți, care a stagnat în ultimii șase ani ar urma să aducă în jur de 1,4 lei în plus pentru persoanele menționate anterior.

În ceea ce privește beneficiarii, guvernul din Israel anunță că toți supraviețuitorii israelieni ai Holocaustului care aveau cetățenie română în Al Doilea Război Mondial vor fi eligibili pentru pensii române.

În urmă cu șase ani, Centrul Organizațiilor pentru Supraviețuitorii Holocaustului din Israel, o umbrelă neguvernamentală de organizații de profil a început negocierile cu Guvernul României.

Cine ar urma să încaseze aceste pensii?

La acel moment a fost adoptată o lege care prevedea recunoașterea cetățenilor care au părăsit România după Al Doilea Război Mondial ca fiind eligibili pentru pensie. Pe de altă parte, de la încheierea conflagrației și până la adoptarea actului normativ, persoanele aflate în această situație și-au pierdut statutul de cetățeni, drept urmare, nu au mai avut nici dreptul la pensie.

De cealaltă parte însă, The Times of Israel scrie că ”punctul central al negocierilor a fost eliminarea birocrației”. Discuțiile au continuat însă în Israel.

Astfel, într-un interviu acordat la un moment dat, fostul parlamentar israelian Colette Avital, actualmente președinte la Centrul Organizațiilor, a precizat că Guvernul României ar fi solicitat extrem de multe documente care nu mai puteau fi obținute.

„Guvernul României a solicitat o listă inacceptabilă de documente care nu mai pot fi obținute pentru a demonstra eligibilitatea la pensia română”, declara acesta.

Autoritățile din România ”au refuzat să recunoască acordul”

Între timp însă, în 2020, Guvernul României și Centrul Organizațiilor au reușit să ajungă la un acord final. Acestea le-a permis tuturor persoanelor vizate să poată să demonstreze că au reușit să supraviețuiască Holocaustului prin documente oficiale israeliene.

The Times of Israel scrie însă că autoritățile din România ar fi refuzat să recunoască acest acord, drept urmare, Ministerul israelian al egalității sociale s-a implicat și el în acest demers.

„Ca fiu al unui supraviețuitor al Holocaustului, sunt mișcat de semnarea acestui acord important… Astăzi corectăm o îndelungată nedreptate. Asta este obligația noastră de bază ca societate – să ne asigurăm că supraviețuitorii își trăiesc viețile în cel mai bun mod posibil”, declara premierul israelian Yair Lapid.