În cadrul unei conferinţe de presă de vineri, Bogdan Rodeanu a declarat că în curând se va produce fuziunea dintre USR şi PLUS. Anunțul făcut de deputatul USR vine în contextul în care pregătirile pentru realizarea fuziunii încep luna aceasta.

Deputatul a precizat că până la alegerile locale se vor organiza două congrese, unul USR şi unul PLUS, în aceeaşi zi, care vor valida fuziunea, urmând ca la alegeri să se meargă pe un singur partid, dacă acesta va fi legalizat la timp sau pe o alianţă electorală între cele două partide, dacă procedura de legalizare, estimată la 4-8 luni, nu se va face la timp.

Declarația făcută de Bogdan Rodeanu

„În curând, chiar foarte curând, cele două partide vor fuziona. Sunt negocieri directe la nivelul birourilor naţionale pentru a realiza acest demers. În perioada imediat următoare vor fi o serie de conferinţe judeţene ale USR sau PLUS care-şi vor stabili reprezentanţii pentru două congrese, unul USR, unul PLUS, care urmează a se întâmpla chiar în aceeaşi zi şi care vor aproba acest mecanism de fuziune. Este o pondere covârşitoare în rândul membrilor USR şi PLUS la nivel naţional pentru a merge împreună pe această cale. Procesul de fuziune nu va fi unul uşor pentru că trebuie parcurse nişte dogme legale. Estimăm că undeva între 4 şi 8 luni această fuziune se va realiza la modul legal, înregistrat la tribunal. Până atunci USR şi PLUS vor marca toate etapele electorale, dacă nu prin fuziune, atunci prin alianţe electorale, dar deja lucrăm, deja va exista o structură comună în această perioadă între congrese şi finalizarea procesului de fuziune, în care birourile judeţene vor funcţiona ca un întreg”, a spus Rodeanu.

Întrebat ce înseamnă ca orizont de timp în curând, Rodeanu a răspuns „câteva luni”. „În curând înseamnă că noi vom începe pregătirea celor două congrese, în urma unei decizii politice, undeva de luna aceasta pentru că trebuie să extragi reprezentanţi la congres, reprezentanţi în conferinţa judeţeană, sunt nişte mecanisme statutare şi nişte termene care ne impun o anumită perioadă. Congresele vor avea loc înainte de alegerile locale, dar finalizarea fuziunii se va realiza în câteva luni. Dacă finalizarea fuzunii se va face înainte de alegerile parlamentare, se va merge pe un sigur partid, dacă nu, se va merge pe alianţa electorală dintre cele două partide”, a mai detaliat el.

Bogdan Rodeanu, preşedinte al filialei judeţene USR Galaţi, a semnat, vineri, un protocol de alianţă electorală cu filiala locală PLUS Galaţi, urmând ca cele două formaţiuni politice să aibă, la alegerile locale, liste comune pentru Consiliul Judeţean(CJ) şi consiliile locale. Totodată, a fost lansat şi Manifestul politic al Alianţei USR PLUS Galaţi.

De asemenea, s-a convenit ca Rodeanu să candideze pentru funcţia de primar al municipiului Galaţi, iar Bogdan Dumitrescu, preşedintele PLUS Galaţi, pentru funcţia de preşedinte al CJ Galaţi.