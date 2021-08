Experții din domeniul sanitar sunt de părere că regulile privind pașaportul de sănătate Covid trebuie schimbate. Mai mult de o cincime dintre danezii infectați cu varianta Delta a coronavirusului, mai contagioasă, sunt complet vaccinați și dețin un „pașaport Covid”, potrivit State Serum Institute (SSI).

22% dintre cetățenii testați pozitiv pentru varianta Delta aveau un pașaport valid, care în Danemarca poate fi emis după prima doză a vaccinului.

„Primele teste pe care le-am făcut arată că vaccinurile oferă o protecție bună după prima doză. Studiile respective au dus la aprobarea serurilor. După ce varianta Delta a devenit dominantă, nivelul eficienței a scăzut”, spune șeful SSI, Palle Valentiner-Branth, pentru Danish Radio.

Potrivit unei estimărilor SSI, 91,2% dintre noile cazuri sunt provocate de varianta Delta, în Danemarca.

Totuși, autoritățile sanitare încurajează cetățenii să se vaccineze. „Cel mai probabil vei suferi o formă mai ușoară decât dacă nu ai fi vaccinat”, subliniază Palle Valentiner-Branth.

Jørgen Eskild Petersen, profesor al Departamentului de Medicină Clinică de la Universitatea Aarhus, crede că este „îngrijorător” că oamenii pot încă să circule liber cu ajutorul pașaportului de sănătate, deși pot fi infectați cu varianta Delta și propune ca documentele de acest tip să fie eliberate doar după vaccinarea cu a doua doză.

„Nu vaccinurile s-au schimbat de când au fost introduse, pur și simplu a apărut un nou virus, care este rezistent la imunitatea oferită de vaccinuri”, afirmă el, citând un studiu britanic care a demonstrat că serurile produse de AstraZeneca și Pfizer oferă o protecție de doar 30% după prima doză. În această situație, nu este rezonabil să poți obține un pașaport Covid după o singură doză, concluzionează el.

Politicienii danezi, atât cei de la guvernare, cât și cei din opoziție, nu sunt de acord cu schimbarea regulilor. În prezent, pașaportul de sănătate din Danemarca devine valid după 14 zile de la administrarea primei doze.

Questions Arise as More Than One in Five Danes Infected With Delta COVID Have ‘Corona Pass’ https://t.co/UbZuCxebrZ

— Albitross News (@albitrossnews) July 27, 2021