Călin Georgescu, câștigătorul din primul tur al alegerilor prezidențiale anulate, a declarat că judecătorii au responsabilitatea de a asigura dreptatea și corectitudinea democratică, lansând totodată un atac indirect la adresa președintelui în funcție, Klaus Iohannis.

Georgescu a atras atenția asupra riscurilor la care este supusă România dacă judecătorii Curții Constituționale nu fac dreptate democrației. În caz contrar, spune el, s-ar putea crea un precedent internațional periculos.

Acesta a subliniat că ignorarea democrației ar putea permite liderilor de stat să își prelungească mandatele într-un mod imoral și ilegitim. Într-un mesaj publicat pe platforma X, fostul candidat a subliniat că o astfel de situație ar putea submina încrederea în democrația europeană.

În opinia sa, concentrarea deciziei în mâinile a doar nouă judecători, care decid pentru întreaga populație a țării, ar transforma democrația într-o dictatură. Georgescu a evocat experiențele istorice ale dictaturilor din Europa, exprimându-și dorința de a evita revenirea la acele vremuri.

The judges of the constitutional court still have the power to do justice to democracy in Romania! Otherwise they will set an international precedent. Any country leader will thus be able to extend his mandate in an immoral and illegitimate way. No one will trust European…

