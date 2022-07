Niculina Stoican, cunoscuta artistă de muzică populară, a trecut prin momente grele după ce soțul ei a ajuns la închisoare, unde a petrecut trei ani. I-a fost greu și a trecut prin stări depresive și au fost clipe când abia mai putea să îndure problemele zilnice.

Artista a trecut prin momente grele în acea perioadă

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți.

Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă. Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mărturisit Niculina Stoican cu lacrimi în ochi în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, potrivit viva.ro.

Soțul Niculinei Stoican a intrat la închisoare în anul 2014, fiind eliberat la finalul anului 2016. Bărbatul a fost trimis în judecată, alături de Genică Boerică şi alte 10 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

Vasile Stănescu a ajuns în arest în luna ianuarie a anului 2014, când Înalta Curte de Casație și justiție a României a respins ca nefondate recursurile formulate de inculpaţi.

Niculina Stoican a avut parte de o dramă și în familie

Artista nu și-a cunoscut niciodată tatăl din cauza unor probleme din familie. Pe de altă parte, Niculina Stoican spune că a avut o relație specială cu mama ei Angelica Stoican.

„Eu nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu mi s-a dat voie. Este foarte dureros să mergi să îi duci scrisoare cu invitaţie la nuntă tatălui tău şi el să nu vrea nici măcar să te vadă. Nici nu ştiu dacă neînţelegerea dintre ei doi a făcut parte din copilăria mea.

Putem să fim foarte săraci atunci când nu reuşim să iubim cu pasiune. Mama a fost capabilă să trăiască un moment din viaţa ei în care concepţiile erau altfel decât sunt acum în societatea noastră. Tatăl meu natural nici nu a apărut în viaţa mea”, a mai spus aceasta.