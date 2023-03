În urmă cu o lună, Oana Lis a fost diagnosticată cu cancer de piele și supusă unei intervenții chirurgicale. Aceasta nu a vrut să vorbească despre această nouă lovitură pe care a primit-o, dar a decis să atragă atenția asupra simptomelor bolii.

Oana Lis s-a operat de cancer la piele

Soția fostului primar al Capitalei a făcut dezvăluirile în urmă cu puțin timp. Vedeta se află acum în proces de recuperare după operație și a spus că totul este sub control, iar viața ei nu s-a schimbat prea mult. Aceasta urmează recomandările medicilor, iar prioritatea este sănătatea lui Viorel Lis.

„Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă. Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!

Trebuie să am aceeași grijă față de Viorel, pe care trebuie să-l hrănesc și să-i dau pastilele, la anumite ore, și față de care voi continua, ca până acum, cu același program. Cu excepția operației suferite, nu s-au schimbat prea multe lucruri în viața mea. Și aștept decizia medicilor și pe viitor!”, a declarat ea, potrivit playtech.ro.

Cum a început totul?

Oana Lis a vrut, totodată, să tragă un semnal de alarmă asupra simptomelor bolii. A povestit că totul a început de la o pată pe piele. Inițial, nu i-a acordat importanță, însă văzând că se extinde, a decis să meargă la medic. Astfel, a aflat că este vorba despre un carcinom malign.

„Totul a plecat de la o pată pe piele, pe care o aveam de ceva vreme și pe care nu am băgat-o prea mult în seamă. Cel puțin până când nu și-a modificat forma, la un moment anume, nu i-am dat niciun fel de importanță”, a adăugat aceasta.

Oana Lis are singură grijă de soțul său

În 2018, Viorel Lis a suferit un accident cerebral, în urma căruia nu se mai poate deplasa. De atunci, soția sa are în permanență grijă de el. În emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana a recunoscut că are momente când îi este greu, îngrijindu-l singură.

„Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi, luna asta, m-am rugat”, a mărturisit ea.