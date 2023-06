Dragoș Dolănescu: Școala românească e foarte bună, este o chestie cu care ne mândrim

Dragoș Dolănescu s-a născut în România, locuiește în Costa Rica, dar a studiat în București, la Facultate de Psihologie. El susține greva profesorilor noștri, plătiți cu mult mai puțin decât în Costa Rica.

,,Școala românească e foarte bună, este o chestie cu care ne mândrim, noi, românii din pretutindeni.

Nu degeaba sute de mii de studenți din toată lumea s-au dus să învețe în România. Eu am avut onoarea, la Facultate de Psihologie din București, să învăț cu academicieni și cu oameni de știință, cu mari profesori. Cel care mi-a profesor, Mielu Zlate, mi-a condus teza de finalizare a facultății.

La acea vreme, era mare concurență la Psihologie, eram cam 15-16, pe un loc, fiind cam 120 de locuri. Am învățat și am intrat. Iar în vacanțe nu stăteam degeaba, munceam cu cârca, pentru a plăti chiria și a mă întreține în facultate. Spălam vase în localuri sau munceam în construcții, la o cunoștință, la New York. N-am cerut nimic de la tata”, a spus acesta.

Dragoș Dolănescu a dezvăluit ce salarii au profesorii din Costa Rica

Dragoș Dolănescu a spus, pentru Impact.ro, și ce salarii au profesorii din Costa Rica.

,,Aici, profesorii câștigă mai mult, depinde de vechime, peste 1.300 de dolari. Iar cei de la Academie, din Universități, au, într-adevăr, mai mare, în jur de 10.000 de dolari, până la 14.000 de dolari lunar”.

Fiul regretatului Ion Dolănescu și-a lăudat cei trei copii, de care este tare mândru, căci le place școala, le place să învețe.

,,Cel mic, mezinul familiei, este în clasa a șasea, cel mare, Ion, este student la Inginerie Informatică, iar fiica lucrează deja ca avocat”, a afirmat Dragoș Dolănescu.

Dragoș Dolănescu a fost deputat, în Costa Rica, până anul trecut, când i-a expirat mandatul. A fost însă și cel mai iubit dintre politicienii țării, pentru că, la greu, în pandemie, când a crescut alarmant numărul șomerilor, el a renunțat la jumătate din salariu: ”Ca deputat, aveam un salariu de 8.000 de dolari.

Însă, în pandemie, am donat bisericii jumătate, 4.000 de dolari, pentru a asigura masa celor săraci. Acum sunt psiholog, am un cabinet, o ședință de o oră costă 100 de dolari, acestea sunt prețurile în Costa Rica”, a mai declarat el, pentru Impact.ro.

Dragoș Dolănescu deține o vilă în Sinaia, în valoare de 200.000 de euro

Dragoș Dolănescu deține o vilă în Sinaia, în valoare de 200.000 de euro, însă, în Costa Rica, locuiește și acum cu chirie.

,,Vila din Sinaia, pe care am moștenit-o de la tata, caut să o închiriez sau să fac ceva în zona asta de turism.

Momentan, vecinii au grijă de casă și de cei 2.000 mp de teren, pun verdețuri, legume. Doar dacă vând această casă pot cumpăra în Costa Rica un apartament, acolo costă cam 200.000 de dolari. Nu aș vrea să vând, așa că locuiesc și acum cu chirie, plătesc lunar 600 de dolari”, a mai declarat Dragoș Dolănescu.