Ce facem dacă factura la energie este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același?

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va oferi cetățenilor români care fac parte din categoriile sociale vulnerabile un sprijin financiar pentru a-și putea achita facturile la energie. Ajutorul financiar are o valoare totală de 1.400 de lei, va fi oferit de două ori pe an (700 lei de fiecare dată) sub formă unui card de energie.

Pe data de 25 ianuarie 2023 a început procesul de printare și împlicuire a cardurilor de energie, iar de pe 1 februarie 2023 primele carduri de energie au ajuns către beneficiari, iar de pe 20 februarie 2023 se vor efectua plățile pentru facturile curente și restante.

Atenție! În cazul în care factura la energie este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același, se va efectua plata prin servicii de mandat poștal pe baza documentelor obișnuite întrucât locul de consum înscris pe cardul de energie este același cu locul de consum înscris pe factura de energie, potrivit MIPE.

Toți pensionarii de peste 60 de ani cu pensii de până la 2.000 de lei, pensionari cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, cu venituri de până la 2.000 lei, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 lei, familii cu alocație de susținere și familii și persoanele cu ajutor social vor beneficia de acest ajutor financiar.

Cum se realizează plata facturilor la energie prin cardurile de energie?

Vă amintim că pentru plata facturilor la energie, beneficiarii vor avea nevoie de cardul de energie, actul de identitate, factura sau certificatul de validare a datoriei, o declarație pe propria răspundere și contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat (în cazul în care beneficiarul are alt domiciliu decât cel înscris pe cardul de energie).

Plata facturilor la energie folosind cardurile de energie se poate face direct la poștaș, la orice oficiu poștal din mediul urban sau la oficiul poștal în raza căruia își are domiciliul beneficiarul, în mediul rural. De asemenea, plata se poate face și în mediul online, prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de Poșta Română.

Certificatul de validare a datoriei este un document emis de asociația de proprietari / locatari pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului față de asociație, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

De menționat că, beneficiarii racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat trebuie să solicite eliberarea acestui certificat de către de proprietari unde este înscris. După ce primesc acest certificat, pentru a achita factura, trebuie să îl prezinte poștașului / oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.