Astfel, tariful pentru date în spațiul UE și Spațiul Economic European (SEE) se va reduce cu aproximativ 21 %, de la 1,4 EUR*/GB la 1,1 EUR/ GB*, iar tariful pentru apelurile de voce primite în spațiul european se va diminua de la 0,0079 EUR*/minut la 0,0076 EUR*/minut. Tarifele pentru apelurile efectuate în deplasările în țările din SEE și UE vor rămâne nemodificate.

Coonform unui comunicat de presă. în ceea ce privește tarifele aplicate pentru apelurile și datele mobile efectuate de abonații aflați în Marea Britanie, „Brexitul” nu va afecta prețurile practicate de operatorul Digi. Utilizatorii Digi Mobil vor beneficia și în 2021 de prețurile pentru apeluri internaționale și roaming la același nivel ca pentru celelalte destinații din SEE și UE, atât timp cât autoritățile europene sau naționale nu vor face alte recomandări operatorilor de comunicații mobile. Decizia vizează și utilizatorii care vizitează/ tranzitează Gibraltarul.

Astfel, conform sursei citate, după adoptarea principiului „Roam it like at home”, Digi Mobil a primit acordul autorității naționale de reglementare în telecomunicații, ANCOM, să aplice o suprataxă de sustentabilitate față de tarifele aplicate la apeluri și date mobile, pe teritoriul României, conform prevederilor europene în vigoare. Noile condiții tarifare aplicate pentru 12 luni au fost aprobate de ANCOM la 1 iulie 2020, permițând operatorului să recupereze o parte din costurile generate de furnizarea serviciilor de roaming, în conformitate cu poziția sa pe piața europeană și dimensiunea operațiunilor sale în domeniul comunicațiilor electronice mobile.

Mai precis, se arată în comunicat, prin tarifele anunțate de la 1 ianuarie 2021, Digi Mobil va utiliza prețuri mai avantajoase pentru clienți față de plafoanele aprobate de ANCOM, în vara anului 2020.

Pentru apelurile și traficul de date efectuate în roaming către numere din SEE, abonații vor achita doar suprataxa, de la primul minut de apel sau prima unitate de date înregistrată ca trafic în roaming. Activarea roaming-ului de voce și date mobile se poate realiza de la distanță din contul de utilizator Digi, pe site-ul DIGI.ro, sau telefonic la *777 (apelabil doar din Digi Mobil) sau la 031.400.7777.