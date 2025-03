Hidroelectrica a anunțat majorarea tarifelor la energie electrică începând cu 1 aprilie 2025, justificând această decizie prin creșterea costurilor de producție și scăderea producției cauzată de secetă.

Compania asigură consumatorii că, deși este necesară o ajustare a tarifelor pentru menținerea echilibrului economic, prețurile sale rămân cele mai competitive din România.

Marian Fetița, directorul financiar al Hidroelectrica, a explicat că portofoliul de furnizare al companiei a crescut exponențial în ultimii doi ani, ajungând la aproximativ 500.000 de consumatori casnici, alături de un număr semnificativ de clienți non-casnici. Această creștere rapidă a pus presiune asupra capacității companiei de a gestiona eficient furnizarea de energie.

De asemenea, Marian Fetița a menționat că inflația și condițiile hidrologice dificile din 2024 au contribuit la decizia de ajustare a tarifelor. Cu toate acestea, Hidroelectrica își menține poziția de lider pe piață în ceea ce privește ofertele pentru consumatori.

Conform noilor tarife, consumatorii casnici și cei non-casnici cu un consum mai mare de 300 kWh lunar vor plăti între 1,04 și 1,12 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

„Această majorare a noastră pe care am anunțat-o și care a produs o reverberație extraordinară în piața de energie… am analizat evoluția portofoliului de furnizare, care în ultimii doi ani a cunoscut o creștere fulminantă, mult peste așteptări și care, în același timp, ne-a produs probleme serioase în a putea manageria un asemenea portofoliu. La momentul acesta, am ajuns la aproximativ 500.000 de consumatori casnici, la care se adaugă și un portofoliu semnificativ cantitativ de clienți non-casnici.

Am decis, din cauza problemelor pe care Hidroelectrica le-a avut în linie de hidrologie în anul 2024, precum și a inflației generale a României, care între 2022 și 2025 a fost într-o continuă creștere, că trebuie să ajustăm aceste prețuri, menținând în continuare cea mai bună ofertă din România.

Atât pentru consumatorii casnici mici, cât și pentru cei semnificativi, considerați astfel conform Ordonanței 27, adică pentru consumuri de peste 300 kWh lunar, în funcție de zona de distribuție, deoarece tarifele diferă în funcție de distribuitor, consumatorii vor plăti între 1,04 și 1,12 lei pe kilowatt”, a explicat Marian Fetița, director financiar al Hidroelectrica, potrivit Antena 3 CNN.