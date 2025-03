Energia rămâne unul dintre pilonii strategici și economici pe care România poate miza pe termen lung. Karoly Borbely, președintele Directoratului Hidroelectrica, a anunțat că urmează investiții semnificative pentru modernizare, retehnologizare și dezvoltarea capacităților sale de producție.

„În fiecare an, ca și cea mai mare companie a acestei țări, cea mai valoroasă companie din România, care reprezintă undeva 16% din capitalizarea burselor de la BVB, an de an, așa cum am spus în decursul anului trecut, focusul nostru este de a mări considerabil investițiile în activele noastre, pentru că este foarte important de a mări durata de viață a echipamentelor pe care le operăm, și anume investițiile în centralele noastre cresc an de an, atât investițiile în mentenanță, în dezvoltare, în modernizare și retehnologizare”, a explicat Karoly Borbely la Antena 3 CNN.