Persoanele care au trecut prin COVID și acum se simt bine trebuie să aibă în vedere că boala poate avea consecințe de lungă durată. Acestea pot varia de la oboseala cronica, problemele de respirație și tuse, la dureri musculare sau articulare.

În unele cazuri, investigațiile imagistice îi impresionează până și pe medicii cu vastă experiență în acest domeniu. Florin Bîrsăşteanu, Conf. univ. dr. și reputat profesionist cu 30 de ani de carieră în domeniul radiologiei și imagisticii medicale a vorbit pentru Adevărul despre efectele de lungă durată ale acestei boli și ce trebuie să aibă în vedere cei care au fost infectați cu COVID-19.

„Ceea ce am văzut în ultimele luni este impresionant”

„Realizez investigaţii radiologice de peste 30 de ani şi pot să vă spun că imagini cu afectare pulmonară a parenchimului pulmonar cum am văzut în această perioadă am văzut foarte rar în toata cariera mea. Practic, ceea ce am văzut în ultimele luni – coafectări pulmonare în principal, dar localizări sau reacţii extrapulmonare sistemice sau localizate la alte organe este extrem de impresionant.

Să vezi 70%-90% din capacitatea pulmonara, din suprafata pulmonară, din aria pulmonară invadată de aceste infecţii este chiar impresionant. În acelaşi timp, dinamica la pacienţii care au învins boala nu este deloc obişnuită.

Această pandemie a adus imagini extrem de impresionante inclusiv pentru noi, medicii radiologi, care am văzut în cariera noastra numeroase tipuri de afectari”, a declarat Florin Bîrsăşteanu pentru sursa citată.

Cei care au avut virusul trebuie să fie atenți

Acesta a spus că pacienții care au trecut prin COVID trebuie să fie atenți chiar dacă se simt bine după boală. Florin Bîrsăşteanu spune că performanțele pulmonare pot fi afectate pe termen lung, iar un control este obligatoriu pentru cei care au avut forme medii sau severe.

„În general, la infecţiile virale există un decalaj clinico-imagistic în care pacienţii încep să dea semne de revenire din punct de vedere funcţional şi să îşi recapete din performanţele pulmonare pe care le aveau, dar rămân stigmate ale impregnării virale pe imaginile pulmonare. Am văzut astfel de stigmate, care dau tardiv suferinţe pulmonare, cu reducerea capacităţii pulmonare, inclusiv la pacienţii care se simt foarte bine după trecerea prin infecţia COVID-19.

De aceea, pacienţii trebuie să fie foarte atenţi şi la perioada de convalescenţă, pentru că acest stigmat poate să afecteze pe termen lung performanţele pulmonare.

Prin urmare, o examinare de control la câteva săptămâni după evenimentul de boală este absolut obligatorie la pacienţii care au avut o simptomatologie medie sau severă”, a adăugat specialistul.

Acesta a punctat faptul că riscul pentru efecte pe termen lung este mare și acest aspect trebuie tratat cu seriozitate.

„Riscul este foarte mare. Aceste efecte pe termen lung trebuie tratate cu foarte mare seriozitate. Toţi acești pacienţi au nevoie de recuperare pulmonară”

Sursă foto: dreamstime