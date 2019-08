Alexandru Mihai, un băiețel de 10 luni, are nevoie de ajutorul vostru, orice suma îl poate ajuta să trăiască. Acesta suferă de sindromul nefrotic infantil (o pierdere a proteinelor din cauza disfuncționalității rinichilor).

În urma unei crize renale care a avut loc pe data de 6 iulie 2019 este internat și se află sub dializă. Medicii sunt rezervați deocamdata și au hotărât transferul pentru tratament și transplantul de rinichi (cel mai probabil la Palermo-Italia).

Pentru donații, puteți folosi această pagină de „strângere de fonduri” sau puteți dona direct în conturile părinților:

Contul deschis la BCR este:

RO21 RNCB 0318 0720 3636 0001

NUME: Mihai Dragos

SWIFT: RNCBROBU

CONT EURO:

RO23 RNCB 0746 0720 3636 0002

NUME: Mihai Dragos

SWIFT: RNCBROBU

Cătălina, mămica bebelușului, a dezvăluit într-o scrisoare povestea detaliată.

„Vi-l prezint pe Alexandru Mihai, baietelul meu, care la o varsta atat de frageda poarta crancene lupte pentru a supravietui. Ochisorii acestia frumosi au vazut lumina zilei acum zece luni aducand multa fericire in familia noastra. Dar, la scurt timp, faptul ca micutul nostru avea piciorusele umflate si lua prea rapid in greutate ne-a determinat sa efectuam investigatii.

Atunci am aflat ca are sindrom nefrotic, o afectiune caracterizata prin prezenta unui nivel ridicat de proteine in urina si a unui numar scazut de proteine in sange.

Ingrijorati, dar nevoiti, am inceput corticoterapia pentru o perioada de 12 saptamani la care organismul mic al copilul nostru nu a reactionat pozitiv. A fost declarat corticorezistent si de atunci a inceput cosmarul nostru fara sfarsit.

Organismul mic a resimtit acut efectele cortizonului. In plus, copilul a devenit traumatizat de tratamentele din perioada de spitalizare- avand edeme serioase medicilor le era aproape imposibil sa-i recolteze sange: ii gaseau f greu venele si atunci cand reuseau sa le gaseasca, se spargeau.

Drumurile la spital au devenit o rutina in viata noastra aducand multe lacrimi si suferinta. Copilul meu era atat de afectat, incar refuza sa manance si sa se miste. Avand in vedere aceste aspecte am refuzat sa i se mai administreze cortizon si au urmat zile mai bune. Totul pare ca se indreapta pe calea cea buna, dar nu a fost asa.

In luna iunie, in urma unei enteroviroze s-a decompensat atat de tare si am ajuns cu el la Urgente aproape in stare de coma. Cosmarul nostru s-a intensificat- i s-au pus catetere si a inceput dializa peritoneala. Dupa ce a fost stabilizat si internat la sectia de nefrologie, unde ne aflam si in acest moment, continua dializa, dar face infectie urinara, peritonita, infectie in sange de la cateterul venos central si i se administreaza antibiotice atat venos, cat si enteral.

Sfarsiti de durere, continuam lupta.

In urma cu o saptamana o alta veste rea se abate asupra noastra ca o furtuna- cateterul instalat in burtica nu mai functioneaza si este necesara o alta interventie. In urma operatiei are dureri foarte mari, plange mult si pierde din greutate.

La cateva zile de la terminarea antibioticului si dupa ce i-au schimbat cateterul-deci trebuia sa fie bine, apare iar infectie in peritoneu.

Puiul meu e in spital de 2 luni, face dializa peritoneala 40 de minute pensat, 40 depensat, a facut strabism, nu se poate misca din cauza cateterelor, are 6,800 kg, nu mananca decat prin sonda, nu face pipi. Astfel de afectiuni sunt rar intalnite la copii atat de mici.

Tratamentul substitutiv presupune dializa si transplant in Italia, transplant care nu garanteaza totusi rezolvarea problemei, dar ii ofera copilului meu sansa de a trai.

Suma necesara este exagerat de mare in raport cu veniturile familiei si de aceea, fac apel catre voi, oameni cu suflet mare si parinti, sa ne ajutati donand dupa posibilitati sau distribuind povestea micului meu luptator.”

