Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, spune că toate persoanele care l-au criticat şi l-au crucificat la începutul anului, pentru împrumuturile luate de Minister, trebuie să aprecieze că acum Guvernul are un buffer consistent, iar timp de „câteva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile”.

Ministrul a dat asigurări că toţi banii pe care statul îi mai împrumută în aceste zile vor merge către plata pensiilor, salariilor şi ajutoarelor.

„Am fost crucificat la începutul anului, atunci când contractam împrumuturi la dobânzi cât mai mici. Noi am făcut un buffer și nu știam că va lovi această criză, dar în acest moment suntem bine. Câteva luni ne vom descurca cu toate cheltuielile.

Și în piață, companiile care au avut rezerve, acum merg mai departe. Așa este și cu statele. Cine a trăit doar pe împrumuturi, acum suferă.

Eu asta fac în fiecare zi. Sunt în contact cu toate instituțiile financiare, dar și cu cele din piața locală. Am o relație foarte bună cu cei din piața locală, de aceea am și reușit să ne împrumutăm din nou în această săptămână. Toți banii pe care îi obținem merg către pensii, salarii, ajutoare”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, invitat la Realitatea Plus.

Când va avea loc rectificarea bugetară şi unde merg fondurile?

Florin Cîţu a oferit detalii şi despre rectificarea bugetară, care va veni cu fonduri suplimentare pentru Sănătate.

„Oamenii de la Suceava nu sunt uitați. Colegii mei sunt preocupați, ministerul de Interne, ministerul Sănătății, au oameni acolo care sa ii asigure pe oameni ca au tot cele trebuie, Primăria, Consiliul Judetean. Nu cred că o sa aibă probleme din acest punct de vedere. La rectificarea bugetară vom suplimenta bugetele pentru toate judeţele, oraşele, comunele unde e nevoie de aşa ceva.

Vom avea rectificarea bugetară şi fondurile vor fi prinse acolo, pentru a ne asigura că toţi care au nevoie vor avea resursele necesare.

Acum două săptămâni am aprobat prin Hotărâre de Guvern fondurile în plus pentru carantină, de exemplu, 42 de milioane de lei pentru Ministerul Sănătății, am dat în plus până acum 1,7 miliarde de lei pentru achiziţii de echipamente, medicamente ş.a.m.d.

Prioritatea în acest moment este sănătatea cetățenilor şi resursele se vor duce în principal în această direcţie. Sănătatea e prioritară la această rectificare – echipamente, în primul rând să fie protejaţi.”

Cât despre momentul exact al rectificării bugetare, ministrul Finanţelor a indicat şedinţa de Guvern din această săptămână, de joi, sau maxim şedinţa de luni, 6 aprilie.

„Acum lucrăm la rectificarea bugetară, nu știu dacă intra în ședința de joi, încercăm de joi, dar cu siguranță luni va fi aprobată in sedinta de Guvern”, a declarat Florin Cîţu.

Sursă foto: INQUAM Photos