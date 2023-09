Așadar, Marcel Ciolacu a explicat recent că Gabriela Firea va fi candidat la Primăria Capitalei. În acest context, liderul PSD a spus și că ministrul Firea „nu are nici o vină”.

De asemenea, social-democratul a subliniat că prioritatea lui sunt europarlamentarele, care vor fi primele.

„Există o decizie, că Gabriela Firea va fi candidat la Primăria Capitalei . Ministrul Gabriela Firea nu are nici o vină. Dacă va rămâne Gabriela Firea, ține de domnia sa. Prioritatea mea sunt europarlamentarele, care sunt primele. După o să hotărâm. Nu se va hotărî nici un candidat decât după europarlamentare”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi24.

Amintim că social-democrata se va confrunta cu Nicușor Dan. Liberalul vrea să fie reales la alegerile de anul viitor pentru a-și continua proiectele în curs. El este optimist că partidele de dreapta, printre care USR, PMP și PNL, se vor reuni din nou, și vor oferi un candidat unic.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci bucureștenii vor avea parte din nou de scenariul din 2016. Atunci a fost ales un primar PSD, adică Gabriela Firea.

„Din punct de vedere administrativ, încă de la începutul mandatului, se fac aproape 3 ani, am avut o colaborare foarte bună cu PNL, așa cum am avut și cu PMP și USR. Coaliția a funcționat, am agreat pe proiecte, n-au fost multe scandaluri, ne-am abținut fiecare (zâmbește). Cred că fiecare dintre noi ne-am arătat maturitatea pentru publicul Dreapta care ne-a adus în pozițiile astea de a colabora în chestiuni serioase”, spune primarul general.