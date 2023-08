Evgheni Prigojin, liderul grupării Wagner, nu a fost pedepsit pentru tentativa de lovitură de stat din luna iunie a acestui an. La acea vreme, în timp ce trupele lui Prigojin se îndreptau către Moscova, președintele rus Vladimir Putin declarase într-un mesaj televizat că cei care trădează Rusia vor fi pedepsiți.

Au trecut aproape două luni de la acel moment, iar Evgheni Prigojin nu a pățit nimic. Mai mult, el chiar a fost prezent și la summitul Rusia-Africa, cel care a avut loc la Sankt Petersburg.

Totuși, există un detaliu care merită luat în considerare. Până la momentul revoltei, Evgheni Prigojin apărea numai în ținută de camuflaj, însă există câteva imagini în care liderul Wagner apare îmbrăcat mult mai relaxat.

Nu există momentan nicio explicație clară cu privire la motivul pentru care Evgheni Prigojin nu a fost pedepsit așa cum spusese Vladimir Putin și nici măcar ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii (SUA) nu are un răspuns pentru ceea ce se întâmplă.

El a fost invitat la un interviu la CNN, acolo unde realizatoarea Christiane Amanpour i-a pus câteva întrebări cu privire la acest subiect.

Oficialul rus nu a scăpat cu una cu două, iar realizatoarea CNN l-a întrebat care este motivul pentru care oameni ca Vladimir Kara-Murza sau Navalnîi sunt închiși pentru un protest vocal față de Vladimir Putin, iar Evgheni Prigojin poate umbla liber prin țară.

Andrei Kelin a evitat inițial să dea un răspuns la întrebarea jurnalistei americane, însă, într-un final, a cedat și a spus că nu are niciun răspuns.

▪Conflict in Ukraine

▪Black Sea Grain Initiative

▪Ukrainian counteroffensive

▪Yevgeny Prigozhin’s statements

▪Ukrainian drone attacks in Moscow

