Dana Săvuică a trăit clipe de coșmar! Vedeta a fost operată de urgență: M-am prăbușit și urlam de durere

Dana Savuică a povestit în emisiunea Cătălin Măruță, de la Pro TV, că se afla în baie atunci a căzut și nu s-a mai putut mișca. Atunci când s-a întâmplat, vedeta se află în casă cu prietenul și sora ei, care „s-au albit la față” când au auzit cum „urla de durere”.

„Sunt pe calmante! Îmi tremură mâinile! Am amețeli mari! Sufăr de ceva timp de o spondiloză lombară care a dus la o hernie de disc destul de urâtă. Anul acesta mi s-a spus clar că trebuie să mă operez, dar mi-a fost frică. Sâmbătă am fugit la mare să fac niște aerosoli. Duminică m-am prăbușit acasă, în baie. Eram cu prietenul meu și cu sora mea. Amândoi s-au albit la față. Urlam de durere, rămăsesem înțepenită! Mă durea coloana, piciorul, nervul sciatic. Eu nu mai puteam să stau pe piciorul drept. Urlam de durere, dădeam cu pumnii în pereți. M-au târât cu o pătură prin casă.

Am chemat o Salvare de la un spital privat. Patru oameni m-au cărat. Doctorul mi-a zis: cum stai de două luni cu așa dureri? Vezi că mâine-poimâine îți paralizează piciorul! Am fost dusă de urgență la operație. Acum mi-a luat durerea cu mâna! Operația a durat două ore, dar nici nu știu când am adormit. Mi-a spus doctorul că am avut o hernie foarte urâtă. Trei săptămâni trebuie să stau cumințică la pat. Într-o lună voi fi pe picioare. Eu sunt femeia taifun! Este îngrozitor să fii bolnav, dar să știi că nu ești singur, asta m-a făcut să trec de toată frica”, a dezvăluit Dana Săvuică în emisiunea „La Măruță”.

Vedeta a criticat stilul de viață nesănătos

Anterior, Dana Savuică a vorbit și despre stilul de viață nesănătos și noua generație.

„Am o fată de 26 de ani și tot timpul am stat cu ochiul pe ea, am controlat ceea ce mănâncă și de fiecare dată când mai scăpa la un fast-food îi aduceam argumente frumos, în care ăi spuneam că uite: ești femeie, ești fată, corpul tău se va dezvolta în felul acesta… dar copii au tendința aceasta de a nu face ce spun părinții. La fii-mea nu a fost cazul acesta. A fost obedientă din punctul ăsta de vedere și a înțeles cât de important e să ai un stil de viață sănătos.

În perioada în care activat cu agenția de modelling, între anii 1990 – 2000, găseam fete frumoase, cu piele frumoasă, cu ten curat, slăbuțe, înalte făceau sport, le găseam peste tot, pe unde îmi îndreptam privirea. Acum, de câțiva ani buni, cel puțin șapte ani de zile, mă uit peste tot și nu am mai văzut nimic să-mi placă. Toate sunt ori poate mai micuțe de înălțime, grăsuțe, plinuțe, nu mai zic că sunt total schimbate la față, îți pun acid în buze, își fac buze ca Donald Duck, își fac acele Angry Birds, sprâncenele acelea tatuate îngrozitoare, își taie nasul, își pun hialuronic sau silicon în pomeți, silicon la sâni, la fund… deci horror! Au ajuns să fie plastifiate total, nu mai au naturalețe, nu mai sunt autentice, mănâncă prost, nu se mișcă, nu fac mișcare, stau numai cu nasul în telefon, își fac selfi-uri care nu le plac și se photoshopează și deja sunt rupte total de realitate. Deci din păcate, mie nu-mi place cum arată viitorul nostru! Oameni ca noi trebuie să apară din ce în ce mai des în media și să tragă un semnal de alarmă, să promoveze ce trebuie, nu ceea ce e la modă din păcate”, a spus Dana Săvuică pentru DC News.