Grupul Digi Communications N.V. a făcut publice miercuri rezultatele financiare pentru semestrul I 2019, anunțând o creștere a veniturilor consolidate cu 89 milioane EUR (18%), în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA ajustată a fost de 199,4 milioane EUR, în creștere cu 40,4 milioane EUR (25%) față de aceeași perioadă a anului 2018. EBITDA reprezintă profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

România se menține ca piață principală a Grupului, generând 63% din veniturile acestuia, pe locul al doilea fiind Ungaria (cu 19%), urmată de Spania (16%) și Italia (2%). În total, pe cele patru piețe, compania înregistrează 15,5 milioane RGU (unități generatoare de venit). În ceea ce privește Ungaria, compania a înregistrat, de asemenea, creșteri în segmentul serviciilor de internet fix (3,7% – RGU iunie 2019 față de iunie 2018) și în cel al serviciilor de televiziune prin cablu (1,8% – RGU iunie 2019 față de iunie 2018). În Spania și Italia, Digi Communications se adresează atât diasporei românești, cât și clienților locali. În total, cele două piețe contribuie cu 1,9 milioane de unități generatoare de venit, în special pentru serviciile oferite ca operator de rețele virtuale mobile (MVNO).

”În trimestrul 2 al anului 2019 am înregistrat un rezultat notabil în ceea ce privește principalii indicatori financiari. Astfel, cifra de afaceri a Grupului a depășit 294 milioane EUR (creștere de 16% raportat la perioada similară a anului 2018), iar EBITDA-ul a atins 109 milioane EUR (creștere de 33%), rezultate susținute de creșteri operaționale.

În ultimele luni, am făcut pași importanți spre diversificarea ofertelor noastre pe piața maghiară și pe cea spaniolă. Am lansat serviciile de telefonie mobilă în Ungaria, în cursul trimestrului 2 al anului 2019, și am continuat extinderea acoperirii cu servicii de comunicații fixe în Spania. În ceea ce privește România, țin să menționez că este foarte importantă pentru noi lansarea serviciilor 5G la finalul lunii iunie, cu prezență în acest moment în București, Constanta, Iași și Oradea”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications N.V..

În România, Grupul a raportat creșteri pe segmentul serviciilor de cablu și internet fix, cu un progres de 9.5% al abonamentelor la serviciile de cablu tv (3,45 milioane RGU, la 30 iunie 2019, față de 3,15 milioane RGU, la 30 iunie 2018) și, respectiv, de 10,6% la abonamentele pentru serviciile de internet fix (2,64 milioane RGU la 30 iunie 2019 față de 2,38 milioane RGU, pentru perioada similară a anului anterior). În ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă, Digi este liderul portabilității cu circa 164.480 numere portate în rețeaua Digi Mobil, în primul semestru al anului. Raportat la aceeași perioadă a anului anterior, rețelele de telefonie fixă și mobilă ale Grupului au atras, prin serviciul de portare, cu 35% mai multe numere fixe și mobile față de aceeași perioadă a anului anterior (179.328 numere portate, în primul semestru al anului 2019).

În Ungaria, veniturile filialei Digi Hungary (inclusiv Invitel) s-au majorat până la 110 milioane EUR in semestrul I al anului 2019 (in crestere cu 37%) . Pe segmentul serviciilor de internet fix, Digi este al doilea operator (cu o cotă de piață de peste 24%), în timp ce pe segmentul serviciilor de telefonie fixă deține o cotă de piață de circa 23%.

Spania și Italia au înregistrat o creștere importantă, de 42%, a RGU, ajungând de la 1,33 milioane RGU, la 30 iunie 2018, la 1,9 milioane RGU, la 30 iunie 2019. Digi Spania s-a poziționat ca lider al pieței MVNO (operator virtual de servicii de telefonie mobilă) și este cel de-al cincilea operator de telefonie mobilă pe piața iberică.

Te-ar putea interesa și: