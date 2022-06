Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a prezentat, marţi, într-o întâlnire cu reprezentanţii industriei ospitalităţii din judeţul Braşov ghidurile de bune practici pentru hoteluri şi restaurante, care urmează să fie finalizate până la viitorul sezon de iarnă şi a dat asigurări că, odată ce noile fişe de control vor fi implementate, vor putea fi evitate situaţiile neplăcute din trecut cu care unii operatori economici, controlaţi de comisarii instituţiei, susţin că s-au confruntat.

Întâlnirea a fost convocată de Organizaţia Patronală de Turism Poiana Braşov, la aproximativ o lună după ce peste 160 de hoteluri şi restaurante din judeţul Braşov au fost controlate în cadrul unei acţiuni condusă de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu.

Mesajul transmis de industria HoReCa

Preşedintele OPTPB, Roxana Cojocea, a subliniat că ar fi fost mai bine dacă întâlnirea ar fi avut loc înainte de respectivele controale, menţionând că multe dintre problemele cu care se confruntă industria HoReCa în ce priveşte respectarea normelor din domeniul protecţiei consumatorului pot fi preîntâmpinate printr-un dialog cu autorităţile de resort.

„Nu este o noutate faptul că noi organizăm acest tip de întâlniri, care au caracter preventiv-informativ. Însă controlul de acum o lună – care s-a desfăşurat, din câte am înţeles, în cadrul unui program, Caravana Consumatorului, nu neaparat că ne-a prins pe picior greşit, însă, în anumite locaţii, problemele pot fi remediate dacă există un dialog între mediul privat şi autorităţi. Sunt convinsă că sunt foarte multe lucruri care s-au clarificat şi, mai mult, care vor fi aplicabile în perioada următoare, mai ales datorită faptului că ne va fi înaintat un ghid de bune practici pe care îl vom folosi în organizarea noastră internă. (…)

Cred că am fi putut avea un dialog (înainte de control-n.r.). Atâta timp cât suntem o organizaţie patronală, care întruneşte toţi investitorii din Poiana Braşov putem fi abordaţi, putem fi invitaţi. Până la urmă, a trebuit să lansăm noi această invitaţie, bine-nţeles în condiţiile în care dânşii au avut deschiderea de a discuta. Ar fi putut fi înainte de controlul de a cum o lună, este bine că se întâmplă şi azi”, a declarat Roxana Cojocea.

ANPC: Lucrurile ar putea sta și mai bine

Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, a susţinut că „lucrurile ar putea sta şi mai bine la Braşov”, situaţia datorându-se faptului că „unii dintre colegi”, de la CRPC Braşov, au tratat „lucrurile cu superficialitate” în trecut, însă a menţionat că „fiecare dintre cei înscăunaţi (în fruntea comisariatelor -n.r.) ar fi putut face şi mai mult”.

„Atâta timp cât par să deranjeze acţiunile de control, ele trebuie bine explicate industriei, ca aceasta să funcţioneze la parametrii optimi, astfel că am obişnuit fiecare dintre zonele controlate ca, ulterior, aceasta să beneficieze de sfaturile colegilor noştri. S-au lansat în spaţiul public tot felul de informaţii contorsionat-abracadabrante, total lipsite de fundament real şi am venit să lămurim şi această situaţie, mai ales că parte dintre noi am fost acuzaţi că am fi săvârşit cine ştie ce abuzuri, lucruri care nu par să fie confirmate nici de operatorii economici şi nici de orice altă probă. (…)Interesant este de ce unii operatori din centrul vechi al Braşovului nu au fost controlaţi niciodată şi alţii de prea multe ori, probabil că trăseseră lozul necâştigător”, a subliniat Horia Constantinescu.

Potrivit acestuia, ghidurile de bune practici şi fişele de control „sunt într-o variantă incipientă, perfectibilă”, dar a luat decizia de a le transmite şi mediului de afaceri pentru a putea primi observaţii din partea acestuia. Acestea ar urma să fie finalizate până la sfârşitul actualului sezon estival, pentru a putea fi aplicate începând din cel de iarnă.