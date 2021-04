Cunoscutul escroc Alexandru Nicolae Ghiban este extrem de cunoscut pentru seria de escrocherii pe care a pus-o la cale, inclusiv din închisoare. Deși nu a omorât pe nimeni și nici nu a ajuns să fure milioane de euro, Alexandru Nicolae Ghiban are, în final, de executat o pedeapsă de 19 ani, 8 luni şi 7 zile închisoare.

Alexandru Nicolae Ghiban, zis „Șocatu”, a fost închis, în urmă cu mai mult de 10 ani. El a fost condamnat pentru unele escrocherii imobiliare. În spatele gratiilor el s-a gândit să continue cu ceea ce pricepea mai bine. Așa că a început să pună la cale alte escrocherii. De data aceasta, ele erau făcute prin telefon, după așa numita metodă „Accidentul”. A fost găsit vinovat de 56 de infracţiuni de înşelăciune, constând în 7 infracțiuni de înşelăciune în formă consumată şi 49 de tentative la infracţiunea de înşelăciune.

Ce au decis judecătorii

De curând, Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă într-un alt dosar de înșelăciune. Astfel, Alexandru Nicolae Ghiban a primit un 1 an de închisoare, susține justnews.ro. Acești ani s-au adăugat însă Numai că aceasta condamnare s-a adăugat la altele, așa încât escrocul va avea de executat în final o pedeapsă rezultantă de 19 ani, 8 luni şi 7 zile închisoare.

Astfel, pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în această cauză s-a contopit cu pedepsele de 3 ani şi 4 luni închisoare, de 3 ani şi 4 luni închisoare, de 1 an şi 8 luni închisoare şi de 1 an şi 8 luni închisoare, aplicate prin Sentinţa penală nr.806/5.V.2015 a Judecătoriei Sectorului V, Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.2504/302/2015.

E vorba de cum a fost modificată şi a rămas definitivă prin Decizia penală nr.1.717/A/11.XII.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, din Dosarul nr.2504/302/2015 (1991/2015), pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.730/17.III.2016 a Judecătoriei Sectorului IV, Bucureşti – Secţia penală, din Dosarul nr.38521/4/2015, astfel cum a fost modificată şi a rămas definitivă prin Decizia penală 944/A/7.VI.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, din Dosarul nr.38521/4/2015 (1631/2016), pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.48/16.II.2017 a Judecătoriei Sectorului I, Bucureşti, din Dosarul nr. 38521/4/2015, astfel cum a fost modificată şi a rămas definitivă prin Decizia penală 944/A/7.VI.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, din Dosarul nr.38521/4/2015 (1631/2016), precum şi pedeapsa de 4 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.7/10.I.2018 a Judecătoriei Sectorului I, Bucureşti – Secţia penală, din Dosarul nr.43687/299/2016*, astfel cum a rămas definitivă prin Decizia penală nr.346/A/19.III.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.43687/299/2016* (1934/2018).

Cum a ajuns la zeci de ani de închisoare

În plus, s-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea, şi anume pedeapsa de 10 ani închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 5 ani, 6 luni şi 20 zile închisoare. Acest lucru a însemnat pedeapsa rezultantă de 15 ani, 6 luni şi 20 zile închisoare. În temeiul art.43, alin.1, Cod penal, s-a adăugat la pedeapsa rezultantă de 15 ani, 6 luni şi 20 zile închisoare restul de 4 ani, o lună şi 17 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare. Ultima a fost stabilită prin Sentinţa penală nr.990/22.XII.2015 a Judecătoriei Sectorului III, Bucureşti – Secţia penală, din Dosarul nr.56236/301/2013*, definitivă prin Decizia penală nr.492/22.III.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.56236/301/2013* (502/2016).

În final, Alexandru Nicolae Ghiban are de executat o pedeapsă de 19 ani, 8 luni şi 7 zile închisoare.

Sursă foto: Dreamstime