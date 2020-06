„Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea. Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două”, a spus Andreea Berecleanu la Digi 24.

„Contextul nu mă interesează absolut deloc. Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini”, a completat aceasta când a fost întrebată dacă ar vrea să facă din nou politică.

Ce a spus despre educație

„Noi lucrăm foarte mult la capitolul educație. Dar fetele tinere se uită mai degrabă spre America decât spre Europa. Din păcate! De aceea, sânii vor fi mai mari decât ar trebui să fie, buzele vor fi mai mari decât în mod normal. Dacă vrei să faci o volumizare, poți să o faci în mod natural, respectând conformația buzelor…”, a adăugat aceasta.

„Viața mea nu a început cu Antena 1. Viața mea a început cu Soti. A urmat, pentru o scurtă perioadă Antena 1, apoi Pro TV, aproape 9 ani, 7ABC – trei luni cu Mihai Tatuluci… La început, a fost și presă scrisă… Antena timp de 17 ani. Așa încât… nu a început și nici nu se va termina cu Antena 1. Eu intenționez să-mi văd de planurile mele care continuă pe partea de comunicare, pentru că jurnalistul este un comunicator și ar trebui să fie în toate zonele”, a conchis Andreea Berecleanu.