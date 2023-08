Andra s-ar muta definitiv în Marbella, Spania

Andra și Cătălin Măruță au petrecut câteva zile, alături de copiii lor, Eva și David, pe unul din cele mai mari vase de croazieră din întreaga lume, Symphony of the Seas. S-au îmbarcat în Barcelona (Spania), apoi, zilnic, au vizitat diverse atracții turistice din Spania, Italia și Franța.

În prezent, cei patru se află în Marbella, Spania, una dintre regiunile preferate ale cântăreței de muzică pop. Vedeta a fost captivată de liniștea și pacea pe care a găsit-o în regiunea respectivă, mărturisindu-le fanilor ei că, dacă ar fi nevoită să părăsească România, s-ar muta definitiv acolo.

„Voiam să vă spun că încă sunt în Marbella. Dacă ar fi să vă fac așa o mărturisire, n-am mai spus-o nimănui, dacă aș vrea să mă mut într-un loc – aici ar fi, în Marbella. Dacă ar fi să plec din România, ăsta ar fi locul în care eu m-aș muta. Este un loc extraordinar. Liniștea aceasta pe care încerci să o găsești toată viața, noi am găsit-o aici. Îndrăgostită de fiecare răsărit și apus de soare peste Marbella. Aici, timpul pare să se oprească pentru a-mi oferi amintiri ce nu se uită niciodată”, a transmis vedeta prin intermediul rețelelor sociale.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță de vis pe vasul de croazieră Symphony of the Seas

Cele mai impresionante experiențe le-au avut, însă, pe vasul de croazieră Symphony of the Seas, care are peste 20 de restaurante tematice, sală de spectacole, amfiteatru în aer liber, unde au loc spectacole de acrobații acvatice, aqua park, unde cei mici se pot juca, tobogane de zeci de metri lungime, piscine, solarium, simulatoare de surf, teren de baschet și fotbal, golf, carusel, patinoar, tiroliană la o înălțime de 50 de metri, cazino, promenadă cu magazine și cafenele, discoteci, cluburi de jazz și karaoke, chiar și un parc imens, în aer liber, cu alei, magazine și peste 12 000 de plante și copaci, denumit Central Park.

Cei patru au vizionat un show de patinaj artistic, oferit de dansatori profesioniști într-o sală imensă cu un patinoar de 10.000 de metri pătrați. apoi au vizionat musicalul Hairspray pus în scenă în teatrul cu 1400 de locuri, apoi un show de acrobații acvatice la amfiteatrul în aer liber situat în spatele imensului vas de croazieră.

Copiii s-au jucat, în timpul zilei, într-un aqua park plin de tobogane și fântâni arteziene, s-au dat pe tobogane imense, lungi de 30 de metri, și au urcat în caruselul cu personaje de poveste.

David a fost impresionat de FlowRider, un simulator de surf, situat pe ultima punte a vasului de croazieră, unde poți urca pe o placă de surf și să escaladezi valurile generate de un sistem de ultimă generație, și de terenul de baschet și de fotbal, în aer liber, și de tiroliana pe care planezi deasupra punții cu jocuri și carusel pentru copii.