Andra Măruță este un artist cu notorietatea în România și multă lume merge la concertele artistei. Recent, interpreta a povestit despre momentele din culisele concertului și cine, de obicei, o ajută pe dimensiunea organizatorică. Interpreta a povestit că soțul ei, Cătălin Măruță, este cel care a stat în spatele a multor concerte de ale artistei și avea grijă ca acestea să se desfășoarea la cel mai înalt nivel.

Care sunt regretele Andrei

„Am un regret, că nu i-am mulțumit pe scenă! Ăsta e singurul meu regret. Am uitat să-i mulțumesc lui. În fiecare seară timp de două luni a stat…Eu și cu David adormeam, iar el până la un trei-patru dimineața stătea numai pe mail-uri. Jur! A fost o perioadă nu grea, ci foarte grea pentru el!”, a spus Andra Măruță într-un clip postat pe TikTok, referindu-se la perioada dinaintea unui concert al său de la Sala Palatului.

Cătălin Măruță se implică intens în organizarea concertelor soției sale

În ceea ce privește organizarea concertului, Andra nu știa despre multe situații tensionate, pentru că, soțul ei, Cătălin Măruță avea grijă de orice ca orice detaliu din cadrul concertului să fie bine pus la punct.

„Nu am știut foarte multe lucruri, le-am aflat abia după. Și mi s-a părut extraordinar că a putut să țină departe de mine lucrurile aste care s-au întâmplat, ba că s-a ars un bec, ba că nu știu ce apicat. Toate lucrurile astea le-am aflat abia după concert.”, a declarat artista despre Cătălin Măruță.

Andra și Cătălin își găsesc timp unul pentru celălalt

Andra și Cătălin Măruță s-au căsătorit în anul 2008 și au împreună doi copii – Eva și David. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, prezentatorul de la PRO TV a vorbit despre căsnicia de 14 ani pe care o are cu celebra cântăreață – Andra.

Măruță prezintă de luni până vineri emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV. În același timp, acesta moderează și unele evenimente private. Pe când Andra merge la concerte sau petreceri aproape în fiecare weekend. Astfel, Cătălin Măruță și Andra au o activitate profesională încărcată, dar mereu își fac timp pentru ei doi și pentru familie.

„Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent cât de departe am fi unul de celălalt într-un weekend, facem tot ce este posibil să ajungem acasă. Dimineața, la ora 7.30, ducem împreună copiii la școală. Andra poate are mai mult timp după-amiaza cu ei, eu, poate în weekend, când ea are evenimente. Așa că, întotdeauna găsim timp”, a povestit Cătălin Măruță, menționând că a mers în unele vacanțe doar cu Andra, fără copii.