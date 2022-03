ANAF intră la rupere! Toată piața de combustibil va fi verificată. Ciucă a dat ordinul

Ministerul Finanțelor a trimis un comunicat de presă prin care anunță că a demarat ample acțiuni de verificare a pieței de combustibil, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

”În baza dispoziției date de Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă, privind activarea imediată a instituțiilor de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți, ministrul Finanțelor, dl Adrian Câciu, a solicitat Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), demararea unei ample acțiuni de verificare a pieței combustibilului din România, conform atribuțiilor legale”, se arată în comunicat.

De asemenea, mai este notat că ”echipele DGAF, alături de comisari din cadrul ANPC și reprezentanți ai Consiliului Concurenței, vor verifica întreg lanțul comercial, adică atât stațiile de vânzare a carburanților, cât și distribuitorii en-gros, antrepozitele fiscale, precum și companiile implicate”.

Ministerul Finanțelor mai anunță că acțiunea se va desfășura în toată țara cu un număr inițial de 100 de echipe, iar efectivul de inspectori ANAF va fi alocat dinamic, în funcție de informațiile obținute și de situația din teren.

Nicolae Ciucă anunță măsuri drastice pentru companiile petroliere

Șeful Executivului a susținut o scurtă declarație de presă în cursul zilei de joi, 10 martie, în cadrul căreia a anunțat că a fost convocată o ședință cu responsabilii în măsură să gestioneze această problemă, subliniind că Guvernul nu va permite nimănui să profite de această situație complicată pentru a destabiliza economia țării.

”Am convocat o sedinta cu responsabilii in masura sa gestioneze aceste masuri, Statul roman are obligatia de a proteja cetatenii si economia, mai ales in aceasta perioda complicata. Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situatie pentru ca din lacomie sa destabilizeze viata oamenilor”, a declarat Nicolae Ciucă.

Cu toate că nu a precizat exact ce fel de sancțiuni vor primi cei care încalcă legea în acest sens, premierul Nicolae Ciucă a declarat că acestea vor fi foarte dure. De asemenea, el a spus că toate companiile petroliere care activează pe teritoriul României vor fi controlate, subliniind că a cerut cele mai aspre sancțiuni pentru companiile la care vor fi găsite nereguli.

Nicole Ciucă a afirmat că a activat încă de miercuri instituțiile de control după creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți și a convocat o ședință în care să fie gestionate măsurile.

”Vor da sanctiuni drastice celor care incalca legea. Romania este o tara sigura, garantiile trebuie sa includa si stabilitatea economica (…) Vor fi controlate toate companiile petroliere care functioneaza in Romania. Am cerut sanctiunile cele mai severe (…) Orice alta tentativa va fi de indata ferm si aspru pedepsita prin interventia statului roman”, a fost scurta declarație de presă a șefului Executivului, Nicolae Ciucă.