Acuzații șoc la adresa lui Liviu Dragnea. Șeful PSD nu ai are scăpare. Liberalul Florin Cîțu declanșează nucleara. Din cauza lui Dragnea, milioane de români vor avea de suferit și vor fi nevoiți să plătească sume mari la ANAF. Este vorba de noi decizii de impunere din perioada 2014-2017.

Pentru a veni în ajutorul celor aproape patru milioane de români Cîțu propune și soluția salvatoare, dar îl face praf pe Liviu Dragnea. ” Am depus un proiect de lege pentru anularea contributiilor pe care aproape 5 milioane de romani sunt fortati de Dragnea sa le plateasca pentru perioada 2014-2017. Anul trecut Dragnea a dat ordin si ANAF a executat.

Romanii din sectorul privat trebuiau suprataxati pentru ca au avut curajul sa demonstreze impotriva dictatorului. ANAF in mod ABUZIV a recalculat contributiile pentru perioada 2014- 2017. Am discutat cu zeci de romani in aceste zile si toti sunt disperati. Primesc decizii de impunere de la ANAF pentru perioada 2014-2017. ANAF a emis deja 3 900 000 de decizi de impunere si mai urmeaza inca un milion.

Gata! Ajunge! Am depus acest proiect de lege in procedura de urgenta. Anulam contributiile recalculate ABUZIV de ANAF pentru perioada 2014-2017. Iar romanii care au platit aceste contributii abuzive , primesc banii inapoi. Va voi arata toti paralamentarii care vor avea tupeul sa voteze impotriva anularii acestor contributii abuzive. Mergem toti la vot pe 26 mai sa scapam Romania de acesti infractori. #RomaniaFaraPSDsiALDE”, e atacul furibund al lui Cîțu pe o rețea de socializare.

