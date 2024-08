Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a început să amendeze oamenii care hrănesc urșii pentru a-i împiedica să se mai apropie de animalele sălbatice, care i-ar putea ucide.

Doi indivizi au fost deja amendați de Garda Forestieră Ploiești pentru că au dat de mâncare unor urși, care au ieșit la drum, în zona Arefu din județul Argeș. Fiecare a primit o amendă de 1500 de lei.

Este strict interzis prin lege să hrănești animale sălbatice. Prin astfel de acțiuni, oamenii își pun viața în pericol. Hrănirea urșilor le schimbă comportamentul, făcându-i obișnuiți cu prezența oamenilor, ceea ce duce la necesitatea unor intervenții din partea autorităților române.

Controalele autorităților vor continua și în viitor. Pentru a evita atacurile periculoase, pentru a proteja urșii și pentru a evita amenzile, toți oamenii sunt rugați să nu mai hrănească urșii sau alte animale sălbatice.

Ghinioniștii care au fost amendați sunt chiar fraţii Tate. Cei doi s-au filmat în timp ce hrănesc din maşină un urs de pe marginea drumului. Amândoi au fost amendaţi cu câte 1.500 de lei.

Andrew Tate a postat, marţi, pe contul său de X (Twitter), o filmare de 29 de secunde în care arată cum, aflându-se într-o maşină cu fratele său, hrăneşte un urs de pe marginea drumului cu ceea ce par a fi cârnaţi.

Fratele său, Tristan Tate, a postat apoi o filmare de 16 secunde cu animalul sălbatic.

Feeding the strays in Romania. pic.twitter.com/AEzzNXBZE0

What kind of dog is this? pic.twitter.com/DPpSjtQlUw

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) August 6, 2024