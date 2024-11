Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a anunțat la Digi24 că autoritățile americane se pregătesc pentru posibile insurecții și violențe după alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.

Muraru a explicat că există riscuri ca Iranul, Rusia și China să intervină, având intenția de a destabiliza democrația americană și de a crea un precedent periculos: „să slăbească democrația americană și să inoculeze ideea că o administrație poate fi schimbată și prin forță”.

Referindu-se la riscurile de violență post-electorală, Muraru a subliniat că, în urma atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, autoritățile de securitate americane, inclusiv Secret Service și poliția Capitoliului, au adoptat măsuri sporite pentru a preveni astfel de incidente.

„Amenințarea cu violența politică a planat și planează în continuare, în special în capitala federală americană, aici unde sunt acum, pentru că în ciuda pregătirilor intense ale oficialilor, agențiilor de aplicare a legii, toată lumea are în memorie acest eveniment tragic și rușinos pentru America, care a fost în 6 ianuarie, atacul asupra Capitolului. De atunci până acum, serviciul secret american, împreună cu poliția Capitolului și alte agenții de aplicare a legii din zona Washington, D.C. au făcut nenumărate schimbări. Sunt sute de schimbări în procedurile și regulamentele după care operează aceste agenții de aplicare a legii și se pregătesc evident pentru diferite scenarii, deși este mai puțin clar ce s-ar întâmpla dacă asemenea violențe s-ar întâmpla în alte state americane, în capitalele altor state americane”.

Muraru a precizat că, pentru prima dată în istoria americană, validarea rezultatului colegiului electoral și ceremonia de inaugurare a președintelui au fost desemnate evenimente de securitate națională specială, o clasificare care presupune măsuri de securitate excepționale

În plus, oficialul român a amintit de avertismentele emise de către Directorul Comunității Naționale de Informație a Statelor Unite, Belhanes, care semnalează riscul unor intervenții din partea statelor Iran, China și Rusia, intenționate să afecteze credibilitatea alegerilor și să inducă ideea că puterea poate fi schimbată prin forță:

Întrebat despre implicarea comunității românești din SUA, Muraru a explicat că diaspora românească este semnificativă, deși nu foarte activă politic:

„Așa cum știți, potrivit recensământului american de acum câțiva ani, din 2020, sunt 480.000 de români oficial. Estimarea noastră este că sunt mult mai mulți, aproape de 1.000.000, în funcție de cum sunt numărați acești oameni, și evident că sunt și ei implicați sufletește în aceste alegeri. Din păcate, avem puțini români implicați politic, dar am întâlnit și români care votează cu democrații, am întâlnit și români care votează cu republicanii, cum am întâlnit și români care sunt dezamăgiți de politică americană și care refuză să meargă la vot”.