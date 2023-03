Secretarul de Stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Bogdan Mîndrescu a anunțat că a avut discuţii, astăzi, 24 martie, la Constanţa, cu ambasadoarea SUA în România Kathleen Kavalec despre rolul portului Constanţa în dezvoltarea relaţiilor de colaborare româno-americane.

În cursul întrevederii, Kathleen Kavalec a subliniat că SUA sunt solidare cu poporul român şi a accentuat importanţa vitală a rezilienţei în regiunea Mării Negre.

Kathleen Kavalec a vizitat portul Constanța

„Vizita specială în Portul Constanţa: Ambasadorul SUA în România. Astăzi am avut privilegiul şi onoarea de a-i fi gazdă Excelenţei Sale Kathleen Kavalec, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o în Portul Constanţa. La sediul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, am avut o serie de discuţii cu doamna ambasador Kathleen Kavalec, care au avut ca subiect principal rolul portului Constanţa în dezvoltarea relaţiilor de colaborare româno-americane.

În contextul internaţional al domeniului transporturilor de mărfuri, am prezentat facilităţile oferite de Portul Constanţa, evidenţiind avantajele strategice pe care le poate oferi partenerilor noştri. L-am avut alături pe directorul companiei, Florin Vizan”, a scris Bogdan Mîndrescu, vineri, 24 martie, pe pagina sa de Facebook.

Social-democratul a precizat că vizita ambasadoarei SUA la Bucureşti a inclus şi un tur tehnic în portul Constanţa, la bordul navel Anghel Saligny.

Întâlnirile avute s-au concentrat asupra evoluţiilor politice şi economice din regiune

„Vizita E.S. Kathleen Ann Kavalec a inclus un tur tehnic în portul Constanţa, la bordul navei Anghel Saligny, în cadrul căruia am punctat proiectele de investiţii pe care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii le are pentru Portul Constanţa, prezentând în detaliu facilităţile de depozitare şi încărcare a cerealelor. Am arătat, de asemenea, că investiţiile în Portul Constanţa reprezintă o oportunitate majoră pentru România în contextul regional actual”, a completat Bogdan Mîndrescu.

Ambasadoarea SUA în România a făcut această vizită la Constanţa pentru a evidenția importanţa interacţiunilor regionale, continuarea cooperării în domeniul securităţii şi schimburile comerciale şi investiţiile în creştere, precizează ambasada SUA la Bucureşti, într-un comunicat de presă.

„Întâlnirile avute s-au concentrat asupra evoluţiilor politice şi economice din regiune, a schimburilor comerciale, a libertăţii religioase, a educaţiei şi a consolidării relaţiilor dintre popoare”, arată sursa citată.

Kathleen Kavalec şi interlocutorii săi au purtat discuții despre nevoia descurajării unor viitoare acte de agresiune, ceea ce ar permite regiunii Mării Negre să îşi atingă potenţialul la maxim. Oficialul american a vizitat şi Portul Constanţa, care are un rol crucial în gestionarea, depozitarea în silozuri şi tranzitul cerealelor ucrainene care ajung aici pe cale maritimă, ferată şi rutieră.

„Mi-a plăcut foarte mult vizita mea de astăzi la Constanţa, unul dintre principalele motoare economice ale dezvoltării României şi unul dintre cele mai dinamice oraşe din Uniunea Europeană”, a declarat Kathleen Kavalec.