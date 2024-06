George Scripcaru, candidatul Alianței PSD-PNL, este noul primar al Municipiului Brașov, după ce l-a devansat pe actualul primar, Allen Coliban.

După centralizarea a 88,7% din cele 112.322 de voturi exprimate, Scripcaru a obținut 48% din voturi, în timp ce Coliban a strâns 43,5%.

În ziua alegerilor, George Scripcaru și-a exprimat dreptul la vot la Seminarul Teologic din Brașov, însoțit de liderul PNL Brașov, Adrian Veștea, și de alți candidați liberali. El a subliniat importanța unei noi viziuni pentru oraș și a explicat motivele pentru care a votat.

George Scripcaru a afirmat că a votat pentru ca oamenii din Brașov să aibă un nou început. El a subliniat că a votat pentru ca banii orașului să fie cheltuiți eficient și pentru oameni care își asumă responsabilitatea, fără a-și crea adversari imaginari pentru a arunca responsabilitatea.

Scripcaru a declarat că a votat și pentru a proteja copiii împotriva consumului de droguri, nu pentru „legalizarea acestui flagel”.

De asemenea, George Scripcaru a menționat că a votat pentru o viziune nouă, în care orașul Brașov să fie integrat cu zona metropolitană, pentru deblocarea acestuia și pentru generarea de proiecte împreună cu Consiliul Județean pentru întreg județul.

„Am votat pentru ca să scoatem Brașovul din starea de stagnare de azi și să-l ducem acolo unde îi este locul. Până la urmă, am votat pentru oameni, pentru familii și să rezolvăm problemele pe care acest oraș le are în multe privințe – și am constatat, în această perioadă electorală, că are foarte multe”, a afirmat Scripcaru.