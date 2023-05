Dacă partidele din coaliţia de guvernare vor decide să nu comaseze alegerile, vom avea un an complicat, apreciază Alina Gorghiu. Președintele Senatului a spus că România nu-și permite 4 runde de alegeri la date diferite pentru că la jumătatea unei campanii electorale va începe următoarea campanie electorală.

”E o discuţie foarte serioasă şi nu aş vrea să o menţin în cheie polemică. PNL nu are de ce să se teamă să susţină public un lucru care ni se pare firesc. Însă ca pe orice proiect realist ai nevoie de consens, ai nevoie de o majoritate. Comasarea alegerilor este o opţiune pe care noi am testat-o în sondajele de opinie. Aproape 70 la sută dintre cei sondaţi îşi dorească să nu aibă un an blocat. Suntem în epoca haosului în 2024, să ai 4 tipuri de alegeri cu 5 duminici în care mergi la vot, cu 4 luni şi jumătate de campanie electorală, cu precampanie alte patru luni jumătate. Va fi definiţia haosului în 2024.

Eu nu cred că cineva îşi doreşte acest lucru. Nu îmi doresc o administraţie blocată, nu îmi doresc instituţii care să stea să se uite aşa ca floarea soarelui, 12 luni să vadă cine va fi şeful de la, şeful de la, şeful de la. Îmi doresc să avem cât mai puţine momente tensionate şi să livrăm cât mai multe”, a declarat Alina Gorghiu, marţi seară, la EuroNews, referindu-se la comasarea alegerilor de anul viitor.

Să nu dărâmăm, ce am construit…

Gorghiu a apreciat că sunt mai importante realizările, decât câştigarea unor procente în plus.

„Am avut prima creştere economică cu guvernul Ciucă, din Europa, cu fostul guvern la fel. Acum probabil suntem locul 1-2, cele mai mari investiţii publice în economie străine. Vorbim de performanţă. Sigur, trebuie făcute mult mai multe, am trecut peste o criză energetică, ne-am asigurat că absorbim banii de la UE, am făcut eforturi pe foarte multe flancuri. Ar fi păcat să spunem că nu contează ce am realizat anii trecuţi, important e că noi în formula asta cu 5 tipuri de alegeri câştigăm două procente în plus. Cred că analiza trebuie făcută uitându-te la interesul statului mai mult decât la capitalul tău politic”, a precizat Gorghiu.

Coaliția decide

Preşedintele Senatului a mai spus că decizia în privinţa unei eventuale comasări a alegerilor din 2024 o va lua coaliţia de guvernare.

”Dacă se va vrea de coaliţie, se va realiza această comasare, dacă nu se ve vrea, vom avea un an complicat. Pot să vă garantez, electoratul din România va fi obosit. La alegerile din decembrie mă întreb cine va mai veni. La jumătatea unei campanii va începe campania pentru următoarele alegeri”, a adăugat Alina Gorghiu.