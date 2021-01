Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, miercuri, că nu s-a vaccinat anti-COVID pentru că a trecut recent prin infecţie, dar se va imuniza. „Nu m-am vaccinat, pentru că, după cum ştiţi, eu am trecut prin infecţie, am ieşit din izolare pe data de 21 decembrie şi mă voi vaccina într-un interval de 30 până la 90 de zile, cum recomandă Centrul de control al bolilor din Statele Unite. Mă voi vaccina cu ambele doze de vaccin”, a precizat medicul, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că face parte din categoria persoanelor care se vaccinează în prima etapă, deoarece are în continuare activitate în spital cu rezidenţii în calitate de cadru didactic.

„Sunt convins că majoritatea cadrelor medicale se vor vaccina”

Deputatul a menţionat că nu crede că există reticenţă în privinţa vaccinării la nivelul personalului medical din spitale. „Nu îi grăbeşte nimeni, vaccinarea nu trebuie să fie o cursă contra cronometru în ceea ce priveşte convingerea lor, dar personalul medical se va putea vaccina şi mai târziu. Deocamdată, colegii mei se vaccinează în număr mare, eu nu pot să afirm că există reticenţă la nivelul personalului medical, cel puţin din spitale. (…) Sunt convins că majoritatea cadrelor medicale se vor vaccina”, a susţinut deputatul PSD.

Comitetul naţional pentru coordonarea vaccinării anti-COVID a informat că, până ieri, au fost imunizate împotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 16.101 persoane, potrivit datelor puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor. Până în prezent, au fost vaccinate împotriva COVID-19 un număr de 41.609 de persoane. La cei vaccinaţi au fost înregistrate 89 de reacţii comune şi minore, dintre care 56 reacţii de tip local şi 33 reacţii generale. Alte cinci reacţii sunt „în curs de investigare”. Începând din 27 decembrie 2020, la nivelul centrelor de vaccinare, s-au înregistrat 136 de reacţii comune şi minore: 64 locale – cu durere la locul injectării; 72 reacţii generale – febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, anxietate, alergii de tip urticarie; cinci – în curs de investigare.