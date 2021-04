Grande Couronne va fi disponibil în ediție limitată, prin precomandă, începând de luna aceasta.

Alexandrion Group lansează în România cea mai recentă expresie a mărcii Glenfiddich – Grande Couronne. Încălcând convențiile categoriei încă o dată, Glenfiddich a reușit să îmbine într-o manieră surprinzatoare cele mai sofisticate arome din Scoția și Franța, creând o băutură care redefinește luxul, îi captivează pe iubitorii de whisky nonconformiști și încoronează cele mai frumoase și speciale momente.

Gust catifelat și dulce, cu arome cremoase de cafea și zahăr brun caramelizat

Grande Couronne este o băutură rafinată, obținută printr-un proces complex, îndelungat, care îi amplifică nuanțele și ȋi sporește calitatea. Maturat 26 de ani în butoaie de stejar americane și europene la distileria Glenfiddich din Dufftown, Scoția, acest single malt Scotch whisky este finisat timp de 2 ani în butoaie rare de coniac franțuzesc, care ȋi intensifică gustul catifelat și dulce, cu arome cremoase de cafea și zahăr brun caramelizat.

“Grand Series” este o serie frumoasă și excentrică de whisky-uri single malt care imprimă eleganță și animă fiecare moment de sărbătoare într-un mod cu totul nou și neașteptat. Grande Couronne este cel mai nou membru al “Grand Series”, care include alte două whisky-uri remarcabile: Glenfiddich Grand Cru, maturat timp de 23 de ani în butoaie de stejar americane și europene și finisat în butoaie de stejar French cuvée și Glenfiddich Gran Reserva, maturat cu răbdare timp de 21 de ani în butoaie de bourbon și finisat în butoaie de rom caraibian.

“Grand Series” reflectă perfect spiritul de inovaţie al Distileriei Glenfiddich şi abilitatea noastră de a experimenta cu un lichid maturat şi finisaje captivante. Grande Couronne este cel mai recent whisky din serie, care redă această abordare. Este singurul single malt Scotch whisky Glenfiddich care a fost maturat în butoaie de stejar americane și europene și finisat în butoaie rare de coniac franțuzesc. Durata finisajului, doi ani, este neobișnuită și intensifică gustul catifelat și dulce, cu arome cremoase de cafea și zahăr brun caramelizat” a declarat Brian Kinsman, Glenfiddich Malt Master.

“Alexandrion Group are unul dintre cele mai complexe și variate portofolii de băuturi spirtoase şi vinuri din țară, care include atât mărci proprii, premiate la competiții derulate în întreaga lume, cât și mărci de import ale unor producători internaționali selectaţi strategic. Glenfiddich Grande Couronne îmbogățește acest portofoliu și ne bucurăm că le putem oferi acum, consumatorilor români, un single malt Scotch whisky inedit, în ediție limitată, care îi va cuceri cu siguranță și pe cei mai exigenți critici. Prin parteneriatul cu Glenfiddich, Alexandrion Group, care este totodată și singurul producător de single malt whisky din România, contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea și creșterea competitivității acestei piețe în raport cu alte piețe europene” a declarat Stelios Savva, CEO Alexandrion Group.

Un design artistic, în armonie perfectă cu distincția acestui single malt

Glenfiddich Grande Couronne se face remarcat instantaneu prin designul impresionant al ambalajului, o adevarată operă de artă. Sticla și cutia sunt decorate cu filigran iconic auriu, iar interiorul cutiei dezvăluie picturi renascentiste celebre, transpunând consumatorul într-un cadru fascinant, cu conotații culturale și istorice profunde, în armonie perfectă cu forța și distincția celui mai recent single malt Scotch whisky Glenfiddich. Interiorul cutiei poate fi vizualizat ȋn detaliu aici

Whisky-ul este îmbuteliat în sticle de 700 ml, are o concentrație alcoolică de 43.8% și va fi disponibil în România începând din luna aprilie, cu precomandă pe site-ul: www.iconicdrinks.shop

De asemenea, Glenfiddich Grande Couronne va fi comercializat și în alte magazine premium online și offline, începând din luna mai.

Prima sticlă de Grande Couronne din România, licitată pe 28 aprilie de Artmark

Glenfiddich Grande Couronne a fost lansat în România la începutul lunii aprilie, prin intermediul unui eveniment elegant desfășurat la Casa de licitații Artmark. Invitații au savurat acest single malt unic și i-au aflat povestea fascinantă, într-un cadru sigur, în care au fost respectate toate măsurile în vigoare impuse de contextul actual.

Atras de povestea și imaginea vibrantă a noului Glenfiddich Grande Couronne, celebrul designer român Alexandru Ciucu s-a alăturat proiectului pentru a imprima o amprentă locală lansării. Designerul a reinterpretat filigranul iconic de inspirație scoțiană și franțuzească, îmbinându-l cu un simbol autohton – capul de lup care se regăsește pe steagul dacic – și a creat o pereche de butoni din alamă, unicat, care ilustrează o sinteză a culturii daco-celtice. Butonii vor fi oferiţi celui care va câștiga licitația pentru rezervarea primei sticle de Glenfiddich Grande Couronne din România, organizată de Casa de licitații Artmark pe 28 aprilie.

Suma licitată va fi donată către Fundaţia Centrul Cultural ArtSociety și va fi direcționată către un proiect de susținere a tinerilor artiști. Află mai multe detalii despre Glenfiddich Grande Couronne și licitație aici: singlemaltsociety.ro.

DESPRE ALEXANDRION GROUP

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malt din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România . Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.

DESPRE GLENFIDDICH

Fondat ȋn Dufftown, Scoţia, de către William Grant, un om de afaceri cu un spirit inovator, Glenfiddich a fost comercializat pentru prima oară ȋn magazine, ȋn 1887. Adoptând metode şi practici revoluţionare, atitudinea nonconformistă a lui Grant faţă de producţia de whisky a contribuit la evoluţia spectaculoasă a Glenfiddich de-a lungul a 130 de ani, devenind primul single malt whisky promovat ȋn afara Scoţiei, şi, nu ȋn cele din urmă cel mai premiat single malt whisky din lume. Glenfiddich este comercializat acum ȋn peste 180 de ţări, iar brandul Glenfiddich single malt whisky este unul dintre puţinele din lume deţinute ȋn continuare integral de către familie şi este ȋncă produs ȋn distileria construită prin forţe proprii de către William Grant şi copiii săi.