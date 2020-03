Măsurile de protecție sunt aplicate atât în unitățile de producție, procesele derulate în cadrul acestora, cât și în cadrul comunității angajaților grupului. Contextul, național și internațional, generat de pandemia COVID-19 stă la baza măsurilor implementate, axate pe limitarea răspândirii efectelor virusului și pe protejarea atât a angajaților Grupului, cât și a consumatorilor.

În cadrul Alexandrion Group, la nivelul unităților de producție (Distileriile Alexandrion și THE ICONIC ESTATE), toate direcțiile propuse de organizațiile de sănătate și de autoritățile guvernamentale, în vederea limitării răspândirii COVID-19 sunt respectate cu strictețe. Sănătatea consumatorilor rămâne prioritatea principală pentru companie, care menține în același timp calitatea superioară a produselor Alexandrion Group.

Mai mult decât atât, Alexandrion Group a avut grijă ca toți angajații să își desfășoare activitățile în condiții de siguranță maximă și, pe cât posibil, să își continue activitatea prin intermediul platformelor de tip „work from home”. Toate călătoriile de afaceri, precum și toate evenimentele pe care grupul intenţiona să le desfăşoare sau să le sponsorizeze ȋn perioada imediat următoare, sub egida Fundației Alexandrion sau sub umbrela Alexandrion Group, au fost anulate sau amânate în contextul pandemiei COVID-19. Printre aceste evenimente se numără și ediția a IV-a a « Dezbaterilor de la Sinaia ». Pentru Alexandrion Group, sănătatea și siguranța depășesc orice alt interes.

Unitățile de cazare din portofoliul Alexandrion Group respectă cele mai înalte standarde de curățenie și igienă

De asemenea, ȋn ceea ce priveşte serviciile de ospitalitate ale companiei, toate unitățile de cazare din portofoliul Alexandrion Group: hotelul New Montana situat în staţiunea Sinaia (Jud. Prahova) și Pensiunea și Cramele Rhein din Azuga (Jud. Prahova) se mândresc cu menținerea celor mai înalte standarde de curățenie și igienă. Ca răspuns la COVID-19, s-au luat toate măsurile necesare propuse de autoritățile naționale și internaționale de sănătate publică pentru a îmbunătăți în continuare protocoalele de curățenie și igienă.

Una dintre valorile fundamentale ale Alexandrion Group este interacțiunea fructuoasă, atât directă, cât şi indirectă dintre oameni și companie. Clienții Alexandrion Group pot consuma cu încredere și în mod responsabil produsele plasate în piață de către companie – fabricarea, monitorizarea și controlul acestora desfăşurându-se conform standardelor certificate care atestă calitatea superioară.

Alexandrion Group este un jucător global important, prezent ȋntr-un număr mare de ţări prin intermediul produselor distribuite şi având sucursale ȋn Cipru, Brazilia și Statele Unite ale Americii. Compania a luat aceleaşi măsuri pentru protecţia angajaţilor, clienţilor şi partenerilor săi din străinătate, propuse şi aprobate de către consiliul director al grupului şi implementate imediat ȋn toate unităţile de producţie şi birourile din toate locaţiile.

Alexandrion Group continuă să monitorizeze evoluţia situaţiei ȋn continuă schimbare şi le stă la dispoziţie partenerilor şi clienţilor prin intermediul contactelor obişnuite, pentru gestionarea operaţiunilor cotidiene. Alexandrion Group dă asigurări că va continua să implementeze cele mai bune soluţii posibile pentru a proteja sănătatea angajatilor şi clienţilor săi, ȋn aceste momente dificile.

Te-ar putea interesa și: