Se adeveresc pe zi ce trece bănuielile că victimele lui Gheorghe Dincă au fost de fapt ținte ale unei rețele de trafic de persoane, care activează în zona Caracalului. Ipoteza este confirmată de declarațiile incredibile făcute de cuscrul monstrului din Caracal.

”Trei controale am avut- ale anchetatorilor din dosarul ”Caracal”, au venit la mine la 11 fără un sfert noaptea. Au zis că sunt fetele moarte și le-a adus gineri-miu la mine în curte. Fetele le-a luat gineri-miu și le-a expediat imediat. Îl arestează și pe el, că a luat fetele și le-a dus în Italia la produs”, i-a spus cuscrul lui Gheorghe Dincă unei jurnaliste a postului de televiziune Antena 3, în timp ce era filmat cu camera ascunsă. El nu știa că vorbește cu o jurnalistă și chiar i-a propus s-o ducă la ”produs” în Vicenza.

Se pare astfel că este vorba despre o rețea de trafic de persoane, din Caracal, în Vicenza, Italia. În înregistrările difuzate luni de Antena 3, bărbatul spunea despre Daniel Dincă, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, că face drumul acesta de 17-18 ani.

Dealtfel, fiul lui Gheorghe Dincă se confruntă inclusiv cu acuzații că ar fi mințit în timpul audierilor din cadrul anchetei realizată de DIICOT. ”În ziua de 24.07.2019, am venit în Caracal și am trecut prin fața porții tatălui meu, însă nu am oprit. Împreună cu mine erau sora mea, Dincă Daniela, și o colegă de seviciu din Arad. Fac precizarea că pe 24.07.2019, orele 10, când am trecut prin fața porții tatălui meu, am văzut două persoane ieșind din curtea acestuia, doi vecini despre care știu că se numesc Vică și Fane”, a spus fiul lui Dincă în fața procurorilor.

