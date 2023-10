Evacuare de urgență la ambasadele SUA și Israel

Ambasadele SUA și Israel din Argentina au fost evacuate de urgență miercuri, 18 octombrie 2023. Această decizie a fost luată după ce au fost primite amenințări cu bombă.

În prezent, poliția din Argentina face percheziții în ambele ambasade. Trupele antitero sunt prezente și încearcă să securizeze locațiile, potrivit Baha. Până în acest moment, nu există victime.

Publicația „La Prensa” a dat publicității mesajul de amințare care a fost primit de către ambasada Israelului. El a fost primit prin e-mail: „Bombă la ambasadă. Evreilor, vă vom ucide pe toți”.

Protestatarii atacă ambasadele Israelului şi SUA din întreaga lume

Ambasadele acestor două state au fost vizate de atacuri ale protestatarilor arabi în mai multe colțuri ale lumii. Acestea au fost declanșate de uciderea a sute de persoane după bombardarea unui spital din Gaza.

Majoritatea acestor manifestații are loc în Istanbul, Turcia. Aici, protestatarii s-au adunat marți cu steaguri și pancarte pro-palestiniene în fața consulatului israelian. Ei nu s-au rezumat la atât, ci au spart baricada poliției și au intrat în incintă. Demonstranții scandau „Jos Israelul!”.

Incidente similare s-au petrecut și la ambasada SUA din Beirut, Liban și la cea din Irak. Nu a fost vizată doar SUA. Protestatarii au mers și la ambasada israeliană din Iordania, la ambasada Franţei din Teheran, Iran, şi la ambasada Regatului Unit din Iran.

Protesters flocking to the US embassy in Iraq. Slavyangrad pic.twitter.com/8HCjwYElTd — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) October 18, 2023

Totodată, în suburbiile Beirutului, mii de protestatari, influențați de Hezbolah, au cerut ca Tel Aviv-ul să fie bombardat. Ei au scandat și „Moarte Americii!”. Tot în Beirut, poliția a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene și tunuri de apă asupra protestatarilor.

„Această entitate (Israelul), după cum ştim foarte bine, este construită pe fundaţia masacrelor”, a declarat la miting Hesham Safieddine, un înalt responsabil al organizației Hezbollah.

Pe de altă parte, în Iran, agenția de presă IRNA a prezentat imagini cu o mulțime din Teheran care scanda „Jos Israelul!”. La Amman, manifestanții au încercat să atace ambasada israeliană, conform informațiilor furnizate de agenția oficială de știri Petra din Iordania. Surse de securitate iordaniene neagă faptul că ar fi luat cu asalt clădirea. Protestatarii au fost îndepărtaţi din zonă.

La Tunis, în capitala Tunisiei, sute de manifestanți s-au adunat în fața ambasadei franceze în urma incidentului, conform rapoartelor furnizate de agenția de stat TAP. În Bagdad, Irak, sute de oameni s-au strâns în centrul orașului, potrivit martorilor oculari. De asemenea, au avut loc proteste în fața ambasadei Israel din Egipt.